Otero Alcántara envía un mensaje a todos los cubanos desde la cárcel: "La libertad llegará muy pronto"

En momentos en que el juicio a Luis Manuel Otero Alcántara se hace inminente, se ha divulgado una importante declaración de principios que el artista ha hecho desde la penitenciaría de máxima seguridad de Guanajay, en la Provincia de Artemisa.

El creador de 34 años será juzgado el próximo 30 de mayo por ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos y permanece tras las rejas desde el pasado 11 de julio de 2021, día en que llamó desde sus redes sociales a sumarse a las protestas masivas que se dieron en decenas de ciudades del país contra el régimen comunista.

En su mensaje desde prisión, el activista que enfrenta una petición fiscal de siete años de cárcel, reitera el "Estamos Súperconectados", una frase que hizo célebre en cada una de sus acciones al frente del Movimiento San Isidro y que sirvió para aglutinar a diversos sectores de la sociedad civil cubana y, principalmente a los artistas, en el activismo por los derechos humanos en Cuba.

"Pronto se cumplirá un año de la última movilización pacífica e inédita del pueblo cubano en pos de su libertad. Durante el último año no he expresado lo orgulloso que estoy de ser cubano y lo orgulloso que estoy de nuestra gente dentro y fuera de la Isla. Estoy seguro de que la libertad llegará muy, muy pronto", afirmó LMOA, como se le conoce también por las iniciales de su nombre.

En sus palabras tuvo la oportunidad de agradecer todos los premios y reconocimientos recibidos por parte de numerosas instituciones como el de Freedom House, el de Oxi Day Foundation y la inclusión en la lista de las personas más influyentes de 2021 por la revista Time.

"Durante todos estos meses el régimen me ha ofrecido el exilio de Cuba como única salida de la cárcel. De lo contrario, tendré que cumplir siete años de prisión", señaló en el audio, compartido por su pareja, la curadora de arte Claudia Genlui, quien acaba de organizar en Miami una exposición individual con dibujos de Otero Alcántara.

"Durante tantos años, he soportado, como muchos de mis amigos, la persecución inhumana y la represión del régimen cubano. Me ha sido imposible pasar los cumpleaños con mi hijo. Nació el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, un día en que las autoridades intensifican los esfuerzos policiales para evitar las protestas públicas. Me ha sido imposible pasar cumpleaños con él porque las autoridades cubanas me han prohibido salir de mi casa ese día", recordó el artista.



"Murió mi madre y murió mi abuela sin que yo pudiera pasar el tiempo que deseaba con ellas. Mi familia y amigos han vivido aterrorizados, literalmente. Tantas personas que amo ahora viven en el exilio, sin posibilidad de regresar porque una dictadura se lo impide. El régimen ha destruido mi obra de arte y ha violado mis derechos y los derechos de mis amigos de muchas otras formas. Y hemos soportado todo esto y más en pos de un sueño. Lo soportamos por un sentido de responsabilidad hacia la Cuba de hoy y de mañana", afirmó.

En el mensaje de audio que logró hacer por teléfono desde la prisión, también expresó sus condolencias por las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga y se disculpó por no haber hablado públicamente en mucho tiempo.

El artista reconocido como "preso de conciencia" por la prestigiosa organización Amnistía Internacional compartió su visión de una Cuba futura: "Hoy sueño que todos los cubanos del mundo, de cualquier tendencia política, nos reunamos en el Malecón para trabajar juntos por una salida a la dictadura, de modo que ningún cubano que piense diferente o tenga posiciones políticas diferentes tenga que sufrir maltrato, persecución o encarcelamiento".

"En el país que sueño, los niños de Cuba no tendrán que emigrar y podrán cumplir sus metas en la isla o regresar cuando lo deseen. Sueño con un evento gratuito en la Plaza Cívica. Un evento cultural donde cantamos "Patria y Vida" y tantos otros cantos prohibidos en la Cuba de hoy. Sueño que ningún cubano será enemigo de ningún otro cubano", agregó.

"Hoy por estos sueños estoy dispuesto a sacrificar la carne de artista, mi carne de artista y mi espíritu amante de la libertad. Hoy nuestro arte y nosotros mismos nos hemos convertido en la voz y el ejemplo de muchos cuyas voces han sido silenciadas, cuyas esperanzas y sueños de libertad han sido destruidos por la dictadura", sentenció.

Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", serán juzgados la semana que viene.

El rapero El Osorbo, que lleva en prisión desde mayo de 2021, es responsable, según la Fiscalía, de los presuntos delitos de desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado y desórdenes públicos.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha exigido la liberación inmediata de Castillo, pues considera que el proceso en su contra es ilegal. Este juicio no está ligado a las protestas antigubernamentales del 11J. Se les juzga por unos hechos acaecidos el 4 de abril de 2021, por los que se acusa también a Félix Roque Delgado (petición de cinco años de cárcel por atentado), Juslid Justiz Lazo (cinco años de trabajo correccional con internamiento por atentado) y Reina Sierra Duvergel (tres años de trabajo correccional sin internamiento por atentado).