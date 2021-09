Otero Alcántara en huelga de hambre en prisión "por su libertad y la de todos los presos políticos"

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, incluido recientemente por la revista Time en su lista de personas más influyentes del año en el mundo, se encuentra en huelga de hambre en la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa, confirmaron este miércoles familiares y allegados.

Su tío, el académico cubano Énix Berrio, dijo a Radio Martí que Otero Alcántara, detenido el 11 de julio al salir de su casa para unirse a las protestas populares en el Malecón habanero, se ha declarado en ayuno voluntario. La confirmación, dijo, les llegó a través de “otro prisionero”.

“La que tenemos llega por esa vía, un reo, una persona privada de libertad, que llama y hace el favor de comunicarnos”, explicó Berrio. “Ni las autoridades del penal, ni tampoco la policía política, se han comunicado con la familia para hacer oficial la situación de Luis Manuel”, añadió, en entrevista con el periodista Tomás Cardoso para el programa "Cuba al Día".

Berrio explicó la gravedad de este hecho, “teniendo en cuenta la situación de Luis Manuel, que está convaleciente de la Covid, que lleva, insisto, tres años con una presión psicológica terrible; que no ha hecho duelo, prisiones y, sobre todo, por la coyuntura cubana 11 de julio y posterior. Eso nos preocupa a todos, estamos alarmados”; enfatizó.

“Estamos convocando a todas las personas que quieren a Cuba, que se solidarizan con Cuba, al pueblo de cuba, a empezar una jornada en demanda de la liberación, de que nos den información y también de toda las situación de todos los presos políticos, porque es muy grave lo que está curriendo”, subrayó el activista.

A la pregunta de cuáles serían las razones que han llevado a Otero Alcántara a someterse nuevamente a una huelga de hambre, el académico respondió que el artista "primero, está firme en sus convicciones, ese fue el último mensaje que yo compartí con la audiencia, Luis Manuel se mantiene firme”, aseguró Berrio.

Añadió que "tal vez debido a presiones dentro del penal por parte de la policía política", Otero Alcántara ratificó: "Este es el momento de nosotros y no el de ellos", en referencia a "los luchadores por la democracia y no a la dictadura".

Berrio recordó que en conversación con el artista, Otero Alcántara le dijo: "Esto no tiene solución. Esta situación de la represalia, esta situación de las medidas represivas que se tomó a partir del 11 de julio, va mucho más allá de las posibilidades del régimen. Simplemente nosotros somos luchadores por la libertad. Y me voy loma abajo, porque en definitiva, a mí tienen que probarme que lo que yo hice fue cometer un delito, yo no cometí ningún delito".

El académico considera que con los arrestos de líderes de la oposición, como su sobrino, el régimen está "tratando de capitalizar al liderazgo cubano más emergente y sacarlo de la calle, en este espacio post 11 de julio".

Mientras, la curadora de arte Claudia Genlui, pareja de Otero Alcántara, informó a Radio Martí que el artista ya le había advertido sobre esta posibilidad, pero la confirmación le llegó este miércoles.

En conversación telefónica con la reportera Ivette Pacheco, Genlui dijo haber recibido la noticia a través “de una fuente que siempre me llama desde la prisión y, hasta el momento, cuando Luis no ha podido llamar, es la persona que me mantiene informada, otro prisionero”.

Genlui recibió una llamada este miércoles de esa fuente, quien le dijo que tenía que darle el recado "de que mi esposo estaba en huelga de hambre”.

“No me dio detalles”, señaló Genlui, “pero ya Luis había hablado conmigo y me había dicho la semana pasada, la última vez que me llamó, el martes de la semana anterior, y me dijo que si el lunes él no me llamaba, era que iba a hacer eso que está pasando ahora”.

Según Genlui, al no recibir la llamada de Otero Alcántara el pasado lunes, intuyó lo que estaba sucediendo “y ahora es que tengo la confirmación y por eso es que lo hago público".

“Si este lunes no te llamo, es porque asumí esa postura y es porque quiero mi liberación y la de todos los presos políticos”, recordó Genlui las palabras pronunciadas por Otero Alcántara durante su última conversación.

En cuanto al riesgo que corre el líder del Movimiento San Isidro al tomar esta decisión, la curadora de arte apuntó que “su salud está muy debilitada, no sólo porque acaba de salir del coronavirus, sino también por todos los estragos que las huelgas de sed y de hambre anteriores han causado en su organismo, y es para que él se estuviera cuidando”.

Genlui dijo sentirse “muy preocupada ante una situación como esta”, que sería la tercera huelga de hambre que el artista contestatario realiza en menos de un año y medio y, además, cuando finalizó la segunda, el personal médico que lo atendió en el hospital al que fue llevado a la fuerza, le advirtió que su cuerpo no resistiría otra huelga de hambre más.

En su cuenta de Twitter, el Movimiento San Isidro también se hizo eco de la noticia y manifestó su preocupación al respecto:

“Nos confirman que Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre desde el lunes 27 de septiembre. Su cuerpo está más débil que nunca, acaba de estar enfermo con coronavirus y, además, está debilitado por las huelgas anteriores”.

(Con entrevista de Tomás Cardoso y reporte de Ivette Pahecho para Radio Martí)