Organizaciones piden más presión de la ONU por la "persecución a la Iglesia" en Nicaragua

LA HABANA, 14 sep (Reuters) - La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está a favor de un cese al fuego bilateral para reanudar la negociación de paz con el Gobierno de Colombia, dijo el miércoles el jefe del equipo negociador del grupo rebelde, al afirmar que la organización está unida para regresar a la mesa de diálogo.



Pablo Beltrán, quien encabeza la delegación del izquierdista ELN en Cuba, dijo que él y otros miembros del equipo negociador que permanecen en La Habana desde que colapsaron las conversaciones en 2019, retornarían a Colombia en las próximas semanas si se dan las garantías de seguridad para planear su estrategia antes del reinicio de los diálogos.



Beltrán, un rebelde de voz pausada que luchó en la guerrilla marxista en combates rurales y urbanos en Colombia, dijo que un anterior cese el fuego bilateral de más de 100 días en 2017 fue "positivo" y debe "repetirse".



"En este momento no estamos en un plano ofensivo", afirmó a Reuters en una entrevista en las afueras de La Habana.



"Si usted mira, es una actitud positiva, constructiva, para decirle al Gobierno, esperamos que reanudemos la mesa. Esa es la actitud del ELN", aseguró.



La elección como presidente del izquierdista Gustavo Petro, quien perteneció a la desmovilizada guerrilla del M-19, ayudó a abrir la puerta para la reanudación de los diálogos de paz en el país sudamericano.



Petro anunció su intención de buscar "una paz total" para poner fin a un violento conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado unos 450.000 muertos e implementar un acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC.



El grupo rebelde, fundado en 1964 y al que pertenecieron sacerdotes católicos radicales, es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.



Algunos escépticos cuestionan si el ELN, considerado durante mucho tiempo una organización dividida por las diferentes posiciones de sus frentes, puede llegar a un acuerdo con el Gobierno colombiano.



Beltrán rechazó los cuestionamientos sobre la unidad de mando al interior del grupo guerrillero izquierdista.



"Cuando pactamos el cese al fuego del 2017, el 100 por ciento de nuestros frentes cumplieron", afirmó. "Nadie puede decir que el ELN firmó una cosa y luego no cumplió".



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el martes que servirá como garante en las negociaciones y Beltrán aseguró que el mandatario de la nación petrolera es una pieza clave al facilitar que los negociadores del ELN puedan reunirse con otros líderes rebeldes que aún operan en Colombia y a lo largo de la frontera con Venezuela.



"Tenemos que estar de acuerdo una vez más en nuestro enfoque porque es la primera vez que (negociamos) con un Gobierno progresista. Es inédito", sostuvo Beltrán.



El jefe del grupo rebelde dijo también que las negociaciones con el Gobierno podrían reanudarse en "en unas pocas semanas".



El ELN inició una negociación de paz en Ecuador con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos que posteriormente se trasladaron a Cuba.



Pero su sucesor, Iván Duque, decidió no continuarlas debido a que la guerrilla no aceptó las exigencias como la suspensión de las hostilidades, a lo que sumó un ataque con un carro bomba a una academia de policías que dejó 22 cadetes muertos.