54 organizaciones piden la libertad inmediata de artistas detenidos en Cuba en protestas del 11J

Instamos al gobierno cubano a que libere de inmediato a los siguientes artistas: Didier Almagro

Ernesto Pacheco López

Hamlet Lavastida

Lázaro Rodríguez Betancourt (Pupito En Sy)

Luis Manuel Otero Alcántara

Maykel Castillo Pérez (“Maykel Osorbo”)

Randy Arteaga Rivera También exigimos el fin del hostigamiento policial y judicial, los arrestos domiciliarios y las detenciones arbitrarias contra los siguientes artistas, músicos y escritores, que siguen amenazados: Abel Lescay

Adonis Milán

Alina Palmero

Amaury Pacheco

Aminta D’Cárdenas

Ángel Santiesteban

Anyelo Troya

AfriK3REINA

Camila Ramírez Lobón

Carlos González Acosta

Carolina Barrero

Chabelly Díaz

Claudia Genlui Hidalgo

Daniel Triana

David de Omni

Daisy Martínez

Denis Solís

Edel Carrero

Eliecer Márquez Duany (“El Funky”)

Enrique Alonso (Kike Stories)

Ever Fonseca

Fernando Ginarte Mora

Gerson Manuel Montero Soler

Gretel Medina Mendieta

Iris Mariño

Iris Ruiz

Javier Sánchez

Juan Carlos Saénz de la Calahorra

Julio Llópiz-Casal

Katherine Bisquet

Manuel de la Cruz

Manuel Alejandro Rodríguez Yong

María Matienzo

Mario Miguel García Piña

Mavel Alonso

Mijail Rodríguez

Milton Macdonald aka Black Bandanaz

Mityl Font

Omar Mena

Osvaldo Navarro (“Navy Pro”)

Ramón López Díaz (“El Invasor”)

Raúl Prado

Reiner Díaz Vega

Richard Adrián Zamora Brito (“El Radikal”)

Roberto Hidalgo Puentes “Yomil”

Solveig Font

Yasser Castellanos

Yunior García Aguilera Firmantes Albanian PEN

Article 19, oficina para México y Centroamérica

Association Cubains en France pour Cuba Démocratique

Asociación Por Libertad de Prensa

Cadal

Club de las Letras, Nicaragua

Croatian PEN

Cubalex

Cuban Writers in Exile PEN Centre

Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática

Danish PEN

English PEN

Fundamedios

Freemuse

Ghanaian PEN

German PEN

Irish PEN/PEN na hÉirean

IFEX ALC

International Institute on Race, Equality and Human Rights

PEN Afghanistan

PEN Afrikaans

PEN America

PEN Argentina

PEN Bangladesh

PEN Belarus

PEN Bolivia

PEN Canada

PEN Centre of Bosnia & Herzegovina

PEN Chiapas Pluricultural

PEN Chile

PEN Club de France

PEN Ecuador

PEN Eritrea

PEN Esperanto

PEN Haiti

PEN International

PEN Malta

PEN Melbourne

PEN Norway

PEN Nigeria

PEN Quebec

PEN Puerto Rico

PEN Romania

PEN Sierra Leone

PEN South Africa

PEN Turkey

PEN Venezuela

Perth PEN

San Miguel PEN

Sloven PEN

South India PEN Centre

Ugandan PEN

Vietnamese Abroad PEN Centre