Opositor venezolano considera que el poder de Cuba "controla todas las instituciones en Venezuela" (VIDEO)

<p>Para el líder opositor venezolano <strong>Andrés Velásquez</strong>, exgobernador por dos períodos del <strong>Estado Bolívar</strong>, "Parte del problema de <strong>Venezuela </strong>es <strong>Cuba</strong>", según afirmó en una entrevista concedida al portal digital <strong><a href="https://www.cubanet.org/destacados/con-la-intervencion-cuba-venezuela-instituciones-han-sido-asaltadas-usurpadas/" target="_blank">CubaNet</a></strong>.</p> <p>"Yo creo que parte del grave problema que nosotros tenemos en Venezuela es que <strong>Chávez</strong>, y después <strong>Maduro</strong>, se entregaron o se arrodillaron ante Cuba. Y aquí Cuba, su penetración, su influencia y su control interno en el país, es parte real, palpable y verificable.", expresó el también exdirigente sindical venezolano.</p> <p>"Por ejemplo", agregó Velásquez, "los cubanos controlan aeropuertos, controlan registros públicos, controlan notarías públicas y<strong> Venezuela privatizó su sistema de salud pública, se lo entregó a los cubanos</strong>", afirmó, añadiendo que, gracias a la intervención cubana, en Venezuela "todas las instituciones han sido asaltadas, colonizadas, demolidas, usurpadas".</p> <p>El político venezolano también se refirió en la entrevista a las elecciones convocadas por el <strong>Consejo Nacional Electoral </strong>de Venezuela (CNE) para noviembre próximo, asegurando que carecen de legitimidad porque "además del control social que ellos (los representantes del régimen madurista) aplican por distintas vías, lo convierten […] en una suerte de extorsión política o de chantaje político para la población".</p> <div class="tag_image tag_externalmedia" contenteditable="false" mode="externalmedia|plain|Oa6qMyxZ1ks####|Youtube"><img alt="" src="../../img/snippet/YoutubeBig.png" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /></div> <p>En opinión del exgobernador del Estado Bolívar "Venezuela está peor que Cuba", dijo, refiriéndose a la situación de "emergencia humanitaria compleja" declarado por la <strong>ONU</strong>, organismo que puso énfasis en destacar que "<strong>más de tres millones y medio de niños de la edad entre 0 y 5 años están en riesgo de morir por desnutrición</strong>", afirmando que "En Venezuela estamos peor que Cuba desde el punto de vista social, con más hambre, diría yo".</p> <p>Para Velásquez, otro de los dramas que se viven en Venezuela es el de la "esclavitud laboral", porque han desaparecido los salarios y los obreros trabajan la mayor parte del tiempo por un simple "plato de comida".</p> <p>La condición de esclavitud en que se encuentran los mineros del <strong>Orinoco</strong> donde, dice "no hay horario, ni condiciones del medio ambiente del trabajo, <strong>no hay respeto por la naturaleza,</strong> […] están deteriorando las cuencas de los ríos. Es un asunto verdaderamente grave".</p> <p>Andrés Velásquez, miembro de la Dirección Nacional del partido "<strong>La Causa R</strong>" denunció públicamente el fraude cometido por el CNE en las pasadas elecciones, en las cuales, pudo demostrar con hechos que había resultado ganador de la Gobernación y, no obstante, hicieron caso omiso de las pruebas, colocando al frente del Estado Bolívar a <strong>Justo Noguera Pietri</strong>, del <strong>Partido Socialista Unido d</strong>e Venezuela lo cual es, según CubaNet, "Una experiencia que le da plena autoridad para poner en duda la transparencia y autonomía del CNE".</p> <p>(<em>Tomado de entrevista realizada por el diario digital CubaNet</em>)</p>