Opositor denuncia que fue embestido adrede por un motorista agente del MININT

El opositor Irenaldo Sosa Báez, denunció a Radio Martí que intencionalmente una moto lo golpeó el 22 de mayo mientras caminaba en dirección a su vivienda, en la ciudad de Las Tunas.

Sosa Báez, coordinador territorial del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), dijo que el individuo fue identificado por uno de los vecinos como agente del MININT.

"Cuando venía entrando a la cuadra un motor me va encima, y entonces yo me freno. Cuando él hace el abanico me roza con la parte de atrás del motor, y los vecinos salen", explicó el activista.

Al confrontar al chofer de la moto "él se tira agresivamente, y los vecinos salen, y entonces él dice, ‘quítate de donde tú estás porque te vamos a matar’".

Según Sosa Báez, la gente en la calle entendió que el agresor se refería a que se quitara de la acera, "como que venía en contra del tránsito". Pero cuando empieza a explicarles quién es "dos muchachos jóvenes de aquí que arreglan motorinas en un tallercito, me dicen: 'él viene aquí a arreglar el motor; él es del MININT'".

Entonces el activista de FANTU comenzó a manifestarse, y a decir a los vecinos "que esto es lo que andaban ellos [las autoridades del MININT] haciendo en Cuba entera con todos los opositores, porque querían eliminarnos... porque estábamos diciendo la verdad".

Sosa Báez dijo que al minuto llegó al lugar el jefe de sector de la Policía con otros dos agentes, le pidieron el carné y lo sometieron a interrogatorio.

"Y ahí la gente empezó a discutir con ellos. Al que me chocó lo dejaron que se fuera, porque el pueblo estaba diciéndole cosas. Cuando ellos vieron que el pueblo me estaba ayudando (...) me dijeron: '¡vete!'", concluyó el opositor.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)