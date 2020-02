Mayor General Erneido Oliva, el cubano que alcanzó el más alto rango en el ejército de EEUU

No media source currently available

“En ese momento, tuvo consideración y respeto por la tropa”, recuerda el ex paracaidista, y constata las cualidades y patriotismo de Oliva con un correo electrónico que le enviara en las pasadas Navidades: “Al hablar contigo en momentos que esperábamos el final de nuestras vidas, traté de cumplir las responsabilidades que me habían asignado como aprendí en la Escuela de Cadetes (sic)”.

Durante su encarcelamiento pintó acuarelas en los muros de la cárcel. En su oficina, como reliquia, tenía una de las piezas que pintó en su celda y que su esposa pudo sacar en una de las visitas al Príncipe.

Manuel Artime dedicó uno de los poemas escritos en prisión a María, la pequeña hija de Oliva, donde le relata las hazañas de su padre.

A Pupita

(Dedicado a la hija de mi hermano Erneido Andrés Oliva)

Dios y Patria, Pupita, son preciosas divisas

que orientan los senderos de este género humano.

Voy a contarte un cuento que me narró la brisa:

Dice que hasta las palmas se inclinaron sumisas,

Cuando Dios y la Patria besaron a un cubano.



Sé que tu mente tierna, pequeña, no comprende

Por tan escasos años; no es porque yo sea un sabio

De esos que dicen cosas que nunca nadie entiende.

Pero es un tema heroico que el corazón enciende;

Mírame bien Pupita, ¿ves? Me tiemblan los labios.

Cuando seas más grande, una linda chiquilla.

Y se abran tus pupilas a este mundo sombrío,

comprenderás entonces que rara maravilla,

que cosa más profunda y a la vez más sencilla,

te está contando este, que ya es casi tu tío.

En este mundo absurdo hay dos clases de humanos:

los hombres “Luz, Pupita, y los hombres “ocaso”.

De la segunda son todos los tiranos,

Los que tienen manchados de oro y sangre las manos

Y dejan la miseria y la muerte a su paso.

De la primera clase son las personas buenas.

los héroes, los patriotas, los de Dios, los valientes.

los que ante la injusticia se olvidan de sus penas

y marchan por la vida destrozando cadenas

con la Cruz en el alma y la Estrella en la frente.

¿Sabes Pupita? Cuba fue de hombres ocaso,

de hombres que la arrastraron al hambre y al dolor.

El derecho yacía muerto a bayonetazos,

el odio dividió nuestra Patria en pedazos,

y surgió un grupo de hombres

no hombres “luz”, hombres “sol”.



Y uno de aquellos hombres les dio derrota amarga

En un lugar que nunca la historia olvidará.

Temblaron los cobardes al grito de ¡a la carga! -

¿El nombre de aquel sitio, Pupita?: ¡Playa Larga!

Y el nombre de aquel héroe, pequeña: Tu papá.



Por él has de ser buena, Pupita. ¿Me comprendes?

Has de amar a los pobres, perdonar los agravios,

Cuidar bien tu apellido que a la historia se extiende

Perdona los consejos, pero mi alma se enciende

Cuando hablo de estas cosas.

¿Ves? Me tiemblan los labios.

Porque aquel 17 de abril, fecha insumisa

Cuba mezcló su sangre con lágrimas de madre.

No, yo no pude verlo, me lo contó la brisa.

Dice que hasta las palmas se inclinaron sumisas,

Cuando Dios y la Patria besaron a tu padre.

El llamado “tribunal revolucionario”, integrado por Augusto Martínez Sánchez, Juan Almeida, Guillermo García, Sergio del Valle y Manuel Piñeiro, condenó en abril de 1962 a Oliva, Artime y Pérez San Román a 30 años de “trabajo físico obligatorio” hasta que se pagara la suma de 500 mil dólares por cada uno.

En el juicio hubo respeto, asegura González Lalondry:“Cosa rara entre los comunistas (…) precisamente por su valentía en la batalla que se llevó a cabo en la zona de Playa Girón”.

Pero ello no evitó, indica el periodista, que Fidel Castro y Ramiro Valdés, visitaran a los líderes de la Brigada en sus celdas del Castillo del Príncipe con el fin de intimidarlos.