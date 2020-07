OIM-ONU: Refugiados y migrantes venezolanos se enfrentan a pérdida de medios de vida, desalojos y discriminación

El foro "Cuba en Venezuela: Hablan los testigos", presentado esta semana en el Instituto Casla, reveló el testimonio de siete personas, algunas en el anonimato, que dieron cuenta de la profunda penetración del régimen cubano en el país petrolero y las torturas de militares cubanos a los venezolanos.

El evento contó con la participación del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien valoró el foro como una "oportunidad de escuchar testimonios sobre la ideologización y planificación de la represión y tortura por la dictadura cubana en Venezuela".

Venezuela es conquista de Cuba, la dictadura más longeva de América, que mantiene una fuerza de ocupación considerable, con oficiales militares muchas veces ocultos bajo una bata blanca, indicó Tamara Sujú, abogada defensora de Derechos Humanos.

Todos los organismos de gobierno en Venezuela están bajo control del régimen cubano, que ha hecho también un trabajo de lavado de cerebros con la ideología comunista a miles de jóvenes venezolanos entrenados en la isla, denunció la directora Ejecutiva de Casla Institute.

Entre los testigos estuvo el teniente de navío José Iván Nieto quien fue enviado a Cuba en 2016 a la Escuela de Contrainteligencia Militar y contó cómo los militares venezolanos son entrenados y adoctrinados "para crearles una fuerte ideología política adepta a la Revolución Bolivariana”.

Otros participantes, que hablaron en condición de anonimato por temor a represalias, denunciaron cómo los oficiales cubanos controlan las instituciones militares, cómo asesoran y entrenan a los venezolanos. Uno de ellos narró torturas y violencia sexual en presencia de los cubanos, y en ocasiones ordenada por los oficiales de la isla.

“Se me practicaba corriente en diferentes partes del cuerpo, me ahogaban con agua sucia, fui testigo de cómo a una dama la desnudaron y le daban corriente en sus senos. Éramos grabados para ver si decíamos la verdad”, dijo un exmilitar que alega haber sido secuestrado y torturado durante 30 días por agentes cubanos.

Roberto Rafael Martinez Daza, quien fue parte de la Policía Metropolitana, dijo que fue torturado por ocho días: "Me sacaron las uñas de los pies, me metían la cabeza en bolsas de plástico con insecticidas. Me desprendieron una malla gástrica. Deseaba morir porque ya no aguantaba más. Lo hacían militares cubanos”.

Un informe de la Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado en Venezuela durante la última década y atribuye tanto a fuerzas civiles como militares la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

"La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada", según señala el informe publicado en julio de 2019.