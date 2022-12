Oficial informa a presa política Lizandra Góngora que debido a su activismo en prisión no recibirá indulto

La presa política Lizandra Góngora, condenada a 14 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, le comentó a su esposo Ángel Delgado en una visita familiar el pasado viernes que "una Mayor" le informó (de manera no oficial) que “123 presas” serán indultadas en Cuba, sin embargo, debido a su activismo, ella no obtendrá ese beneficio.



Góngora, encarcelada en el penal de Mujeres del Guatao, denunció que la oficial le dijo que ella no iba a estar en el grupo de mujeres indultadas debido a "su conducta" y le cuestionó que "si ella no se había dado cuenta que las denuncias que hacen sus familiares la podían perjudicar".



"Que todas esas cosas le pueden incrementar los años de prisión, que si ella no se había dado cuenta que la única mujer en Güira de Melena que había estado presa era ella", relató el esposo de la activista en un video publicado en redes sociales.

Delgado afirmó que con esas declaraciones era evidente que la madre, de cinco hijos, es "una presa política" y criticó el ensañamiento en su contra.



"Entonces por qué en este país no la declaran como presa política, si a ella no la quieren o no la necesitan, por qué a ella no la botan de este país o es que es necesario que ella pase sus 14 años de prisión sufriendo maltratos, humillaciones", cuestionó Delgado.



El esposo de la activista denunció que las autoridades del penal se han ensañado con ella debido a sus distintas denuncias dentro del penal así como por su activismo en redes sociales en las cuales exponía la realidad de isla antes de ser encarcelada.



Góngora, acusada de los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público, se quejó con su pareja que las autoridades del penal le han decomisado toda la ropa que le ha sido llevada en las visitas familiares y no se la devuelven, mientras que otras presas si reciben ese beneficio. Según las explicaciones de las autoridades, la ropa de la activista “se quemó”.



“A todo el mundo, a las muchachitas, a las presas le devuelven su ropa, pero la ropa de Lizandra no, la ropa de Lizandra no aparece”, cuestionó el opositor.



Durante su encarcelamiento, el régimen cubano ha aplicado desde el aislamiento en celdas de castigo hasta ser arrastrada por los pelos, y completamente desnuda, junto a otras tres prisionera políticas, las hermanas María Cristina y Angélica Garrido y Mackyanis Román Rodríguez, que se declararon “plantadas” y en huelga de hambre.



La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba,señaló que contra la prisionera política “ha sido usado el internamiento psiquiátrico para descalificar su forma de pensar”. Góngora se niega a vestir el uniforme de los reos comunes y a consumir el alimento proporcionado por el penal.