Odisea de 6.760 km de dos hermanas cubanas por vivir en Estados Unidos

Martha Vázquez Molina aseguró que dos de sus hijas son parte del grupo de 31 inmigrantes cubanos, víctimas del naufragio ocurrido esta semana en Cárdenas, Matanzas, y denunció que el rescate se demoró.

La señora accedió este sábado a contar a Radio Televisión Martí lo que sabe de la tragedia, que ha dejado hasta el momento, según el recuento oficial, a cinco inmigrantes muertos y 12 desaparecidos.

"Lo que quiero denunciar es que ese mismo día que naufragaron, hubo uno que naufragó que hizo seña a un barco, hizo seña toda la noche y lo tuvieron iluminado ahí toda la noche y no se acercaron siquiera a preguntarle qué era lo que había pasado. Y nada, no preguntaron nada hasta el otro día que amaneció, que lo vieron, lo llevaron y lo rescataron, y entonces fue que él dijo lo que era y llamaron a la Guardia Frontera, y fue cuando encontraron a los otros".

Vázquez Molina dice que una de sus hijas está desaparecida y que la otra quedó en terribles condiciones, luego que la precaria embarcación en que viajaban a los Estados Unidos naufragara el 23 de enero, al norte de Cayo Cruz del Padre, Cárdenas, Matanzas.

"Mi hija, que la tengo aquí, está toda desbaratada, toda quemada, llena de heridas por dondequiera, se llama Yaylin Mesa Vázquez, de 27 años, y la desaparecida se llama Yamily Triana Vázquez, tiene 35 años. La que apareció, está toda llena de heridas, toda hinchada, toda quemada del sol y del petróleo, tiene una hija de dos años y la que no ha aparecido, tiene dos niños, uno de 11 años y la otra de 14 años, que está inconsolable. Todavía no le he podido decir al de 11 años que su mamá, está desaparecida", relató.

"A mi hija no la encontró el guardafrontera, a mi hija la encontró otro barco de pescadores a las once de la mañana (...) Entonces otros pescadores la encontraron ya deshidratada, quemada, desmayada, sin fuerzas. Le dieron agua y comida. Dicen que les quedaba más cerca llevarla para Estados Unidos pero tuvieron miedo y entonces llamaron a la guardafrontera", precisó.

Un perfil con el nombre de la sobreviviente pidió ayuda en Facebook: "Le ruego a todos que pongan un granito de arena. Todo el que pueda ayudar a buscar, los guardacostas quieren parar la búsqueda y tengo entendido que después de 48 horas es que el cuerpo sube y flota. Cómo es posible que quieran parar la búsqueda, no es justo. Muchas familias estamos esperando aunque sea el cuerpo de ellos para hacerle un entierro justo. No quiero culpar a nadie pero como dice el dicho la culpa no puede caer en el piso. Solo pido a las autoridades que hagan bien su trabajo y se toquen el corazón y sigan buscando que rastreen bien dentro de los cayos porque estoy segura que en los cayos hay muchos más. A mi como a otra muchacha nos rescató un barco de pescadores no fue guardafronteras. Nos encontraron a la deriva, mar abierto".

El reporte oficial de los hechos indica que dos medios navales de Tropas Guardafronteras participaron en el rescate de 11 de los inmigrantes.

La mujer dijo que cuando trajeron a una de sus hijas deshidratada, la llevaron al policlínico de la calle 27, en Varadero, y ahí la hidrataron.

"Luego se la llevaron presa y la tuvieron presa hasta ayer", aseguró Vázquez Molina, quien pidió ayuda para otros sobrevivientes heridos y quemados, que asegura permanecen detenidos en el Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior en Matanzas.

"Cuando me dieron la noticia, ahí mismo, de que mi hija era fallecida, yo me desmayé y me puse muy mal", relató la señora, también madre de la presa del 11J Yarelis Mesa Vázquez, quien cumple una condena de 7 años de cárcel en la prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas.

"Si hubiesen buscado cuando ese muchacho alumbró, hubieran llegado allí y le hubieran preguntado, la hubieran buscado y la hubieran encontrado allí. Hay 16 desaparecidos todavía", dijo.

La televisora local de Matanzas, TV Yumurí, indicó que permanecen desaparecidas 12 personas y aseguró que continúan las investigaciones sobre el lamentable suceso y las acciones de búsqueda en el mar.