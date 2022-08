Nuevo informe sobre el uso de hospitales psiquiátricos para acosar a la oposición en China

La policía en China continúa confinando a los críticos del gobierno en hospitales psiquiátricos a pesar de las 'reformas', según un nuevo informe del grupo de derechos humanos, Safeguard Defenders, reporta Radio Asia Libre, RFA.



"Estas reformas legales no han funcionado en absoluto", dijo el grupo en un comunicado que da a conocer su nuevo informe sobre ser "enfermado mentalmente", un término de la jerga en línea que se usa para indicar el internamiento forzoso en un centro psiquiátrico, método que a menudo usan las autoridades chinas para silenciar a disidentes.



La policía y los agentes del gobierno “continúan enviando arbitrariamente a activistas, a veces repetidamente", a esos hospitales, y una mujer entrevistada por Safeguard Defenders dijo que había sido confinada 20 veces en dichos centros.



Los encarcelamientos tienen lugar tanto en instalaciones médicas generales como dentro de la red de hospitales de Ankang administrados por la policía, diseñados para albergar a delincuentes y sospechosos con problemas de salud mental.



"Los médicos y los hospitales son coaccionados por las autoridades o se confabulan con ellas al permitir que se produzcan estos abusos", denuncia el informe.



Si bien una nueva Ley de Salud Mental prohibió el internamiento de pacientes psiquiátricos sin una evaluación médica, y una Ley de Procedimiento Penal enmendada fortaleció los requisitos de supervisión judicial donde la policía interna a las personas para atención psiquiátrica, poco ha cambiado sobre el terreno, señala el estudio.



"Una vez adentro, las víctimas pueden permanecer allí durante meses, incluso años", advierte Safeguard Defenders. "Nueve víctimas han estado adentro durante más de 10 años. Otras han sido encerradas varias veces".



Casi un tercio de las 99 víctimas entrevistadas dijeron que habían sido confinadas de esta manera al menos dos veces.



"Muchos pacientes sufrieron abusos físicos y mentales", dijo el grupo. "Fueron sometidos a una dolorosa terapia electroconvulsiva, a menudo sin anestesia, atados a sus camas donde los dejaron durante horas humillados en sus propios desechos, golpeados y aislados".



A las personas encarceladas por "enfermedad mental" también se les niega el contacto con familiares o abogados, incluso por teléfono.



Y sus problemas no terminan una vez que salen. Víctimas sufren "graves traumas físicos y psicológicos" que incluyen pérdida de peso dramática, cicatrices y atrofia muscular por negligencia y maltrato.



"La medicación forzada también ha dejado cicatrices mentales duraderas que incluyen signos de demencia incluso en víctimas jóvenes, terrores nocturnos, temblores y pensamientos suicidas", subraya Safeguard Defenders.



El grupo ha pedido a la comunidad internacional que "preste atención una vez más a este grave abuso de los derechos humanos" y al gobierno chino a poner fin a la práctica y a cerrar los hospitales de Ankang.



El jurista radicado en EEUU, Chen Guangcheng, dijo que el "tratamiento" psiquiátrico forzado se usa con frecuencia para atacar a disidentes y opositores.



El Partido Comunista de China ha estado usando esta alternativa “durante mucho tiempo", dijo Chen a RFA. "Si no pueden reprimirlos con detenciones y acoso, en su lugar hacen esto".



"La policía tiene el poder de decidir si estás enfermo y decidir enviarte a un hospital psiquiátrico, e incluso decidir el diagnóstico que te dan", precisó. "El hospital adapta el diagnóstico a las necesidades del Partido Comunista, para que los defensores de los derechos humanos puedan ser detenidos y perseguidos a voluntad".



Chen dijo que los cambios a la ley habían hecho poca diferencia.



"No importa cuán bien redactada esté una ley: si no hay controles y equilibrios en su implementación, entonces es inútil", comentó.



La abogada de derechos Wang Yu dijo que representó a un cliente en la ciudad de Harbin hace 10 años en un caso similar.



"Algunos de estos disidentes, peticionarios y defensores de los derechos humanos no han infringido la ley en absoluto, pero han sido declarados enfermos mentales y recluidos en un hospital psiquiátrico, sin el debido proceso ni la aprobación necesaria de las autoridades", declaró Wang. "Es un método particularmente atroz".



Huang Yong, hijo del activista por los derechos de Sichuan, Huang Dingbin, dijo que él y su padre recibieron un trato similar.



"Mi padre fue detenido el 5 de septiembre de 2008 y recluido durante 43 días en un hospital psiquiátrico", dijo Huang a RFA. "Básicamente, defendíamos nuestros derechos y hacíamos peticiones".



"Me enviaron a [un hospital psiquiátrico] durante nueve días en 2013, 2016 y 2017", dijo. "Tanto mi padre como yo fuimos detenidos muchas veces".



"Mi padre fue a Chengdu para presentar una queja en 2008 a la Comisión Central de Control Disciplinario [del Partido Comunista", dijo, y “luego lo encerraron”.

(Nota de Radio Asia Libre, RFA. Traducido y editado por Luisetta Mudie).