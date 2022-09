Nuevo Código de las Familias “no cambia la vida" de los cubanos

A solo horas del referendo en Cuba sobre el nuevo Código de las Familias, una abogada y periodistas independientes coinciden en que la legislación tiene más aspectos negativos que positivos, y ha sido manipulada por el gobierno como un símbolo de apoyo y legitimidad.



Pero antes de cualquier análisis hay que estar claro de algo, dijo desde Tennessee, en EEUU, la abogada cubana Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex.



“El voto de nosotros no vale, en unas votaciones que no son ni transparentes. Ya están adelantándose a un resultado que debería ser impredecible, y ellos lo están dando por cierto con la publicación del Código, aprobado por la Asamblea Nacional, en la Gaceta Oficial de la República”, señaló.



Uno de los aspectos más publicitados de este nuevo código de las familias es el que se refiere al matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, según dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar, ese término no aparece en el texto.

“En este Código no se menciona el asunto del matrimonio igualitario. Esa categoría no está en el código. Pero, no solamente eso. En ninguna parte del código se confirma, reafirma y explicita que las personas que tienen el mismo sexo pueden contraer matrimonio. No quiere decir esto que no vaya a pasar así, pero lo que me da mucha inquietud es que el código, que se hizo prácticamente para eso, no lo menciona por sus letras”, recalcó Escobar.



El nuevo código de las familias, agregó el periodista “codifica las prohibiciones que se tienen en el matrimonio, y entre las prohibiciones, no se prohíbe que se casen las personas del mismo sexo”, aclaró.



El periodista y activista Pedro González señaló que aborrece el tratamiento que este nuevo código da a los ancianos.



“El nuevo Código de las Familias desprotege la vulnerabilidad de los ancianos, endilgándole la responsabilidad a sus hijos, y no solo a ellos, sino a los parientes de los hijos, porque ya esto se extiende como un desentendimiento gubernamental, un abandono”, subrayó González.



Según la abogada Diversent hay varios aspectos que levantan bandera roja. Uno de ellos, dijo, es la discriminación por motivos políticos, y se refiere a que el código obliga a educar a los hijos en el amor a la patria, pero “¿qué entiende el gobierno por amor a la patria?”, se pregunta la abogada.



Y hay algo más grave, dijo.



“Esta ley va a ser de aplicación, principalmente, por los tribunales. Ese es otro de los puntos en contra que tenemos. Es una excesiva judicialización de los procesos familiares. En todos lados tiene que intervenir un juez, y un tribunal, y esto hace más burocrático y más difícil que se resuelvan los conflictos intrafamiliares”.



Este nuevo código, señaló Diversent, es más moderno que el que está vigente y reconoce algunos derechos que no existían, pero “no cambia la vida, porque la vida sin libertad no es nada, y ese Código de Familia no viene a dar más libertad a los cubanos”, concluyó la abogada.