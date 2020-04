Nuevas alegaciones de corrupción al dar sedes de mundiales a Rusia y Qatar

La crisis del COVID-19 ha impactado tanto al balompié europeo que las heridas que está dejando tardarán años en cicatrizar y algunas no cicatrizarán nunca. Se está desatando una guerra entre la UEFA y varias federaciones nacionales y ya más de uno está pensando en una posible SUPERLIGA Europea que no tenga nada que ver con la UEFA.

De las 55 asociaciones de fútbol en Europa y La única que NO ha dejado de competir durante la crisis del coronavirus es la de Bielorrusia. Las otras tienen cosas más importantes en que preocuparse en este momento y las ligas de balompié están suspendidas.

La semana pasada la federación belga de fútbol dio por terminada su temporada nombrando al puntero, Club Brujas, como el campeón nacional. Aún quedaban 8 jornadas en el calendario, pero Bélgica, un país más o menos con la misma población de Cuba, suma casi 1,700 muertos con más de 21-mil infectados Por el coronavirus cuando se escribió este artículo.

Inmediatamente la UEFA, Unión Europea de Fútbol, mandó un mensaje a toda Europa amenazando con marginar de la Liga Europea de Campeones, o Champions, y de la Europa League a los clubes de los países que NO terminen su campeonato nacional completando TODOS sus partidos.





La influyente UEFA, “quizás la federación deportiva más poderosa y rica del mundo” aún frustrada por no poder completar esta primavera los octavos de final, cuartos de final y semifinales de la Champions y Europa League, aún sueña con celebrar sus finales en el verano. La UEFA tiene compromisos multi-millonarios con sus patrocinadores, la televisión, sus socios y sus clientes. Están en juego miles de millones de euros si no se completan las 2 competencias más importantes del mundo a nivel de clubes.

La Juventus de Turín, donde juega Cristiano Ronaldo, actual puntero del campeonato dijo que no aceptaría el título de campeón italiano si no se completa liga nacional. ¡La Juventus no dijo esto porque le tiene miedo a la UEFA, lo dijo por orgullo! Aún quedan 12 jornadas para completar la liga italiana y muchos creen que esos partidos no se jugarán, ni siquiera en el verano. Hay duelo nacional en Italia, donde nadie está pensando en el deporte.

Pero la “Juve” es una excepción, y no le importa cuánta plata le ponga la UEFA por delante. Lo malo es que clubes así en Europa son poquitos y contados. La mayoría de ellos hacen cualquier cosa cuando la UEFA se lo ordena.

Quizás el miedo más grande que tiene la UEFA es que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, y por lo menos por ahora, el balompié NO es importante en el viejo continente. Excepto Bielorrusia, por su puesto. Y que hay equipos rechazando trofeos, y hasta la posibilidad de jugar en la próxima champions, al menos que las cosas regresen a la normalidad.

Y por primera vez en mucho tiempo muchos relacionados al fútbol están hablando Abiertamente de una posible SUPERLIGA europea, donde jugarían los clubes más poderosos del continente y sería una asociación que no tendría nada que ver con la UEFA, o sea, competencia directa de la UEFA. Esta NO es una idea nueva, pero es una idea que está cogiendo impulso cada día más y más.

La UEFA, que ya postergó la EUROCOPA 2020 hasta el 2021, está viendo como usa su influencia, su dinero y su poder para “convencer” a 54 asociaciones que es importante completar su campeonato nacional y luego está planificando completar la Champions y la European League en el verano.

Sea como fuere, lo cierto es que la relación entre la máxima autoridad del balompié europeo y varías de sus 54 asociaciones está pasando por un genuino pleito digno de esos de “las mejores familias” con la diferencia que ahora algunos clubes pudieran buscar otras opciones. Y las heridas que está dejando, directa, e indirectamente el coronavirus, tardarán años en sanar.