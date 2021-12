“Nos están juzgando como si fuéramos terroristas”, denunció miembro de UNPACU sobre juicios en Palma Soriano.

La Fiscalía de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, juzga esde el lunes de esta semana a manifestantes del 11 de julio en esa localidad, en un juicio que se espera que concluya este miércoles, 22 de diciembre.

Uno de ellos el, activista Daineris Moya, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) quien enfrenta una petición fiscal de seis años de privación de libertad, denunció a Radio Martí lo ocurrido durante el primer día en la audiencia.

Daineris Moya explicó que, en el día de ayer, 20 de diciembre, debió permanecer en el Tribunal Municipal de Palma Soriano “durante trece horas y cuando se me llamó a declarar, no me dejaron declarar prácticamente. Eso fue terrible, trece horas de tensión como si fuésemos terroristas”.

“La fiscalía, todo el tiempo declarándonos culpables de hechos violentos acá en Palma Soriano”, indicó el activista, quien también denunció que permitieron la entrada a la sala a “un solo familiar de cada acusado, quince personas aquí en palma Soriano, todos acusados de terroristas”.

De acuerdo con el miembro de UNPACU, lo que sucedió en el Tribunal “no debería llamarse juicio, puesto que violan todos nuestros derechos elementales. En lo personal, yo estoy siendo juzgado por dos delitos: Desacato y Desorden público”.

“El ‘aparataje’ policial fue inmenso. La fiscal me dijo que ‘el Tribunal no reconocería mi declaración’, puesto que yo les dije a ellos que en la marcha se expresó, a viva voz, las palabras 'Libertad, hambre, no más dictadura', entonces, nuestra causa siempre será política y ellos dijeron que ‘el Tribunal no reconoce ninguna causa política, que todos estábamos siendo enjuiciados por motivos comunes, según la Fiscalía y que se nos iba a sancionar con todo el peso de la ley”, concluyó Moya.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)