"No te me calles, mamá", responde menor del 11J ante presiones de sus carceleros

Jonathan Torres Farrat, menor de 17 años de edad encarcelado tras las protestas populares del 11 de julio en el reparto La Güinera, en La Habana, se niega a recibir alimentos y otros artículos en la prisión Jóvenes de Occidente, en el Guatao, hasta que las autoridades no le notifiquen una fecha de juicio.

Bárbara Farrat, su madre, quien lo visitó este martes en prisión, así lo comunicó a Radio Martí. “Que a partir de ahora él no quería jaba, que si, por alguna casualidad, el Estado se había olvidado de él, pues él se lo iba a empezar a recordar", alegó Farrat.

Según la mujer, desde la pasada semana su hijo Jonathan ha sido sometido a interrogatorios con agentes de la Seguridad del Estado. Durante los mismos, se ha negado a firmar documentos presentados por las autoridades.

"Le dieron una planilla que tenía que llenar, supuestamente, que si él era del tipo de muchacho que gritaba 'Patria o Muerte' o gritaba 'Patria y Vida'; que, si algún día él salía de ahí, si se iba a ir del país o si pensaba 'reincorporarse a la sociedad'. Mi hijo cojió aquella carta, la rompió, les rompió el bolígrafo y salió discutiendo con el de la Seguridad del Estado".

El adolescente se enfrentó al oficial que lo acompañaba, diciéndole que "era un falta de respeto porque, si se suponía que él estaba ahí por lo del 11J, cómo le iban a hacer firmar una carta como esa, y el director de la prisión me lo mandó para el psicólogo de ahí mismo, de la prisión. Él tampoco quiso hablar con la psicóloga", relató la madre del prisionero.

Farrat Guillén manifestó a Radio Martí que su hijo está muy estresado debido al acoso a que lo someten las autoridades en la cárcel, todo para que ella deje de denunciar las violaciones que se comenten con los reclusos en la prisión.

"El almorzó muy poquito con nosotros porque, de verdad, está bastante estresado, bastante deprimido, !Ni quiso hablar! Me dijo, 'llévate lo que me hayas traído y, si en esta semana yo no logro que me baje por lo menos la fecha del juicio, para la semana que viene, mamá, yo me voy a plantar. Estos abusos, estas amenazas, esto todo siempre tiene que salir a la luz. No te me calles, mamá'".

Jonathan Torres Farrat fue detenido el 13 de agosto, un mes después de las protestas del 11 de julio de 2021, al ser identificado en videos obtenidos por las autoridades cubanas.

El menor enfrenta una petición fiscal de ocho años de privación de libertad por los delitos de “atentado” y “desorden público” por, presuntamente, haber tirado una piedra durante las manifestaciones de descontento popular de ese día.