"No me voy, no me conocen. Yo me muero aquí", dijo Otero Alcántara ante presiones para su destierro

La Seguridad del Estado ha estado presionando a familiares cercanos, amigos y miembros del Movimiento San Isidro, para que convenzan a Luis Manuel Otero Alcántara, de que salga definitivamente de país.

La propuesta de su destierro, que habría propuesto el régimen comunista como única opción para su salida de prisión, ha sido inaceptable para el artista independiente, según informó su tío, el economista y politólogo Enix Berrio Sardá en entrevista con Radio Martí.

“No me voy, no me conocen. Yo me muero aquí, que me hagan lo que hagan", contestó el artista a su tío al anunciarle esta semana que iniciaría una huelga de hambre y sed, en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa.

El señor relató a Radio Martí que el activista, acusado de Desacato Agravado, Desorden Público e Instigación a Delinquir tras sumarse a las protestas del 11 de julio en Cuba, sabía las terribles consecuencias de declararse en huelga de hambre.



"Me llevarán para allá arriba, para una celda de castigo. No me darán colchón, me maltratarán. Pero bueno, ya esto es definitivo. Y saludo a todo el mundo”, dijo a su tío.

Sobre la opción de la salida definitiva del país a cambio de excarcelación, que han aceptado otros activistas en Cuba, Berrio explicó: “Luis Manuel dice que él estuvo saliendo y entrando al país hasta el año 2019, que él no tiene ningún reparo en seguirlo haciendo como ciudadano en libertad. Por eso es que, aunque él está al tanto de esas presiones que se está tratando de hacer con familiares, con allegados, con amigos, con miembros del grupo San Isidro, etc., para que salgan del país sin opción de regreso, Luis Manuel se niega rotundamente a eso".

“Si él sale o no, esa decisión le corresponde únicamente a él, por lo que tampoco la toma bajo presión de nadie. Y nosotros como familiares somos conscientes de eso y por respeto a Luis Manuel, jamás le diríamos ‘vete del país o no’. Es una decisión muy personal", agregó.

Berrio habló de la admiración, cariño, respeto y dolor que siente por el fundador del Movimiento San Isidro "cuando él asume esa posición tan vertical, tan consecuente, independientemente de otras decisiones que se puedan tomar de otras presiones".

"Quisiera cambiar mi vida, mi suerte por la de él, porque es un muchacho valeroso. Ese muchacho es un héroe de estos tiempos, es una guía para los jóvenes. Lo he visto lo he podido constatar en la calle", afirmó el economista.

“La obra de Luis Manuel, el Movimiento San Isidro, los jóvenes del 27N, todo este movimiento efervescente en Cuba ha cambiado una realidad", reconoció Berrio.

El 14 de octubre de 2021, el artista depuso otra huelga de hambre que inició el 27 de septiembre desde la misma prisión de Guanajay para exigir su libertad, y la de todos los presos políticos en Cuba.

El creador cubano fue reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia y seleccionado, por la revista Time, entre las 100 personalidades más influyentes de 2021 en el mundo.

[Con entrevista de Tomás Cardoso para Radio Martí]