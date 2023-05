“No los dejemos solos”, campaña de Cubalex por los manifestantes presos en Caimanera

La organización jurídica Cubalex lanzó la campaña “No los dejemos solos”, en apoyo a los cinco manifestantes detenidos en Caimanera, Guantánamo, el pasado 6 de mayo.



A través de las redes sociales, el Centro de Asesoría Legal con sede en Estados Unidos, convoca a compartir las denuncias acompañadas por el lema "No los dejemos solos", exigiendo la liberación de los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez, quienes se encuentran detenidos en la Unidad de Operaciones en Guantánamo; de Daniel Álvarez González y Rody Álvarez González, también hermanos y quienes, junto a Yandris Pelier Matos, han sido declarados en “Desaparición forzosa”, al desconocerse su paradero.



En declaraciones al portal digital independiente CubaNet, Alfredo Álvarez Pozo, padre de los hermanos Rody y Daniel Álvarez González, señaló que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación sobre el paradero de sus hijos ni tampoco sabe en qué condiciones físicas se encuentran.



“En la vida real no sé dónde los tienen. Unos dicen que tal día, el sábado, que se puede ir allá al Salvador a verlos, pero hasta ahora yo estoy ajeno a eso. Yo estoy que no sé qué es lo que voy a hacer. Ahora mismo no tengo nada que llevarles ni qué cocinar”, declaró Álvarez.





Ayer, 9 de mayo, Cubalex publicó en su página de Facebook una nota denunciando la citación por la Seguridad del Estado del periodista independiente Yeris Curbelo Aguilar, reportero de Palenque Visón, quien identificara a los cinco jóvenes arrestados durante la protesta popular en la noche del sábado y, además, publicara entrevistas con los familiares de estos.



“No los dejemos solo”, apuntó Cubalex, al tiempo que pidió hacer circular la denuncia a través del ciberespacio y recordó la relevancia de la información suministrada por el comunicador a la población que, hasta ese momento, desconocía la identidad de los detenidos.