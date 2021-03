“No lo queremos”, diplomático tico pide expulsión de embajador de Cuba

El diplomático costarricense Antonio López Escarré, acusó de intromisión en los asuntos internos de su país al embajador de Cuba en San José, Jorge Rodríguez Hernández, y consideró que debería declarársele non grato.

Su comentario surge a partir del acuerdo de colaboración firmado en días recientes por el Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica y el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), y el posterior comunicado emitido por la embajada de la isla en San José que, según la interpretación del diplomático, muestra a los costarricenses como ignorantes.

El texto de la embajada se preguntaba: ¿Cuál es el temor infundado? ¿Será que se teme a que el pueblo costarricense conozca la cultura, los avances científicos y de la sociedad en nuestro país y puedan comprobar que, sobre Cuba, se le ha estado engañando permanentemente?

“Eso es decirle a los costarricenses que son ignorantes, y no lo acepto, ni lo aceptamos. Nos parece que no tenemos que contar con información que nos mande el gobierno comunista de Cuba para enseñarnos y tergiversar la cultura del pueblo de Cuba”, comentó a Radio Televisión Martí López Escarré, que fungió como embajador de Costa Rica en Panamá (1998-2002) y en España (1900-1994), por eso asegura conocer muy bien los convenios que se han firmado sobre las relaciones diplomáticas.

“Según el Convenio de Viena, los embajadores no podemos incursionar en los asuntos internos del país donde estamos asignados, y este embajador se jacta en decir que los costarricenses no conocemos lo que existe en Cuba”, acotó quien también fuera presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica (FedeCÁMARAS).

El convenio bilateral facilita el intercambio de contenidos audiovisuales y radiofónicos, como programas documentales, educativos, de entretenimiento, o informativos. Al mismo tiempo que gestiona la promoción y difusión de los contenidos intercambiados a través de la televisión, radio, plataformas digitales y redes sociales locales.

“Conozco a muchos cubanos que han sufrido la persecución del comunismo. No es posible que un país democrático como Costa Rica siga con esta ideología, alcahueteando a esta gente. No lo queremos. Por eso, pido al gobierno que nombre al embajador cubano non grato”, dijo López Escarré.

La Cámara Nacional de Radiodifusión costarricense (CANARA) hizo conocer al gobierno del presidente Carlos Alvarado su inconformidad con el acuerdo firmado con el ICRT, por considerarlo totalitario y antidemocrático.

En una entrevista con Diario Extra, el diplomático expresó: “Me parece una incongruencia, sobre todo lo que está pasando en Cuba, donde hay represión contra los artistas, la cultura y ahora vienen aquí a imponernos mentiras como si nada hubiera pasado”.

Pero el veterano politólogo tico no espera una respuesta oficial a su comentario. Costa Rica se adentra en la recta final de elecciones, cuyas consecuencias serán decisivas para el futuro del país en lo social y en lo económico. La democracia y el estado de derecho están en juego.

“Claro que no, estamos en año electoral, el gobierno no quiere bulla, por lo tanto, no va a reaccionar a mis comentarios y sugerencias”.