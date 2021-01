Régimen prohíbe a hija de José Daniel Ferrer entrar a Cuba

Una vez más el régimen reprime tanto aquellos que piensan diferente cómo a sus familiares y esta vez le tocó a Martha Beatriz Ferrer Cantillo, hija del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, quién se enteró en un aeropuerto de Estados Unidos que no puede entrar a la isla por órdenes del régimen.

El opositor informó en su cuenta de Twitter que su hija se enteró de esta medida en el aeropuerto cuando la aerolínea le dijo que había una orden de "prohibición de entrada al país". “En el aeropuerto de #Austin, #Texas, American Airlines acaban de notificarle a mi hija Martha Beatriz Ferrer Cantillo que no puede viajar a #Cuba porque emigración ha emitido una orden que la imposibilita entrar a su país”, detalló Ferrer.



El líder de UNPACU añadió que su hija lleva más de 2 años sin ver a su familia. “Mi hija lleva 2 años y 7 meses sin ver a su hija, sus hermanos y padre”, explicó el opositor.

"Pero estoy orgullosa de mi, de quien soy , de ser opositora..."



Horas mas tarde, Martha Beatriz Ferrer Cantillo escribió con mucha tristeza en su cuenta de Facebook que no sabe cómo explicarle a su hija porqué no puede visitarla. “Mi niña me pregunta mamá porque ya no vienes qué pasó se rompió el avión y no sé qué decir, es tan pequeña que no sé cómo explicarle que la dictadura de Cuba no le permite que su mamá esté con ella. Ella estaba tan emocionada y yo más porque hace 2 años y 7 meses no puedo estar con mi princesa”, escribió la joven.

A pesar de la tristeza que siente al no poder ver a su familia y en especial a su hija en otro post, la cubana aseguró que estas acciones del régimen no la van a doblegar. “Solo les digo que no crean q con estoy me doblegaran estaré mas fuerte apoyando a mi papá a la oposición a todos los que luchan por la libertad de Cuba y aunque no pueda ver a las personas que amo, aunque mi hija no me pueda ver un día ella entenderá y será cómo sus abuelos y tíos fuerte y valiente”, sentenció Ferrer Cantillo.