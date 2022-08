"No hay policía en Nuevitas pa' parar un pueblo" (VIDEO)

Pobladores de Pastelillo, un reparto de Nuevitas, Camagüey, protagonizaron la noche del jueves una sonada protesta antigubernamental, motivada inicialmente por los cortes eléctricos.

Como ya se ha hecho habitual en distintas localidades del país, los residentes iniciaron una conga exigiendo el regreso del servicio eléctrico, pero en este caso tuvo un matiz político pues los habitantes gritaron consignas contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, corearon "Abajo la Dictadura", "El pueblo unido jamás será vencido" y cantaron el himno nacional.

"Todo empezó en Pastelillo, con un grupito de jóvenes, vinieron caminando de Pastelillo, aquí en el puente se unieron más personas. Se hizo un recorrido hasta el gobierno, hasta el partido y de ahí se sumaron muchas personas más. Todo fue pacífico. La policía, ni el G2 hizo nada… no pudieron hacer nada porque habían mujeres había niños. Y ya te digo, todo fue pacífico", declaró a Radio Televisión Martí José Alfonso, un testigo de esta manifestación.

En el video de una mujer, que transmitió en directo parte de la protesta hasta que se acercaron a la sede del Partido Comunista en Nuevitas, se escucha "¡Queremos libertad! ¡Libertad para los presos políticos!" y a los vecinos convocarse para acudir a la sede del gobierno local. "Vamos para el Partido. Oye para el partido".



"No se rompió nada. Nada. Eran jóvenes todos, la mayoría jóvenes niños, mujeres. Represión no hubo porque cuando ellos se pararon al frente ... pero no podían. Eran muchos, eran muchos jóvenes y niños en la calle. No hicieron nada. Sí luego, cuando ya pusieron la corriente, vimos que llegó la Brigada Especial y un camión de…, parece que eran reclutas de alguna unidad militar. Pero bueno, ya todo se había acabado. Eso empezó a las 11 y duró como hasta la una de la mañana”, agregó el testigo.

"El problema es que no hay policía en Nuevitas pa' parar un pueblo. Lo que hay es cuatro policías y cuatro de la seguridad. No pudieron hacer nada", recalcó el entrevistado, que asegura que Pastelillo era el "famoso reparto de los guapos".

"Los jóvenes se cansaron ahí. Son muchas horas... Aquí nos metemos 18 horas sin corriente", indicó Alfonso.



Una nota publicada este viernes en la oficialista Radio Nuevitas destacaba las inversiones del gobierno local en consultorios médicos de los barrios de Pastelillo, en el consejo popular Número Uno-Tarafa, además de La Oriental y Yumaisí, en San Miguel.

La prensa local mencionaba esfuerzos en "sectores del territorio en aras de cambiar la realidad material y espiritual de esas demarcaciones en situaciones de vulnerabilidad".



"La reparación de viales, redes hidráulicas, unidades de Comercio y Consultorios Médicos, así como la reanimación de los espacios públicos y la eliminación de microvertederos sobresalen entre los resultados de los que son beneficiarios quienes allí residen. Por lo que es una ocupación de todos mantener el objetivo de estas alternativas que se acometen en Nuevitas, a la que el presupuesto local destina este año importantes fondos", indicó la nota.

(Entrevista de José Alfonso realizada por Ivette Pacheco para Radio Martí)