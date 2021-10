Niegan por tercera vez cambio de medida cautelar a joven de 17 años detenido tras protestas del 11J

La Fiscalía Provincial de La Habana negó por tercera vez un cambio de medida cautelar para el adolescente de 17 años Jonathan Torres Farrat, en prisión preventiva en el penal de menores Jóvenes del Occidente por su participación en las protestas del 11 de julio.

“Me lo negó la fiscal Yesenia que me dijo que, aunque no ha bajado, ella sabe, de antemano, que me lo van a negar. No me enseñó ningún documento, solo revisó el expediente del niño”, indicó la madre Bárbara Farrat.

Jonathan fue arrestado un mes después de las manifestaciones, el 13 de agosto, por dos videos en poder de la policía, en uno se ve al muchacho con un palo y en el otro se observa que recoge una piedra y la lanza.

Con esas “pruebas” están acusando al joven de “atentado”, “desórdenes públicos” y propagación de epidemia”.

Hasta el momento la petición fiscal no ha sido entregada ni al joven ni a su familia.

“Me alertaron que ya el juicio está cerca, por tanto, es que lo van a enjuiciar”, lamentó Farrat.

En Cuba, la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Para las personas de más de 16 años, y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad, y con respecto a las de 18 a 20, hasta en un tercio.

Unos días después de las marchas cívicas, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que no había menores de edad en establecimientos penitenciarios, pero sus afirmaciones fueron desmentidas más adelante por la Fiscal General de la Isla, Yamila Peña.

Jonathan Torres Farrat, quien cumplió los 17 años el mismo 11 de julio, es hipertenso, asmático y ha sido diagnosticado con una hipertrofia en el corazón.