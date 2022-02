Nicaragua: declaran “culpable” de menoscabo a la integridad nacional al exdirector de 100% Noticias

SAN JOSÉ, COSTA RICA — El periodista y político Miguel Mora, exdirector del Canal 100% Noticias en Nicaragua, fue declarado culpable este viernes del delito de “menoscabo a la integridad nacional” por la juez Natalia Camila Tardencilla, que en el último momento de la audiencia cambió la causa penal referida a “conspiración”.

Mora forma parte de los primeros opositores a quienes se les reanudaron los procesos judiciales tras sus detenciones en 2021 las cuales se dieron previo a las votaciones en Nicaragua, donde Daniel Ortega resultó electo en un proceso “anómalo” a como lo tildó la comunidad internacional por la falta de competencia verdadera.

Dichos procesos permanecían suspendidos sin ninguna razón y los opositores permanecieron por más de seis meses en prisión, aislados y en situaciones precarias, según denuncias de familiares.

Durante esta semana también fueron declarados culpables de “conspiración”, la exguerrillera y hoy disidente sandinista, Dora María Téllez; así como cuatro opositores más.

Mora es el primero de los siete aspirantes a la presidencia arrestados en 2021, que es juzgado por el delito de “menoscabo”.

Tras el veredicto de culpabilidad, dictado por la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, quien se basó en una serie de tuits y videos “manipulados” para fallar en contra de Mora, la Fiscalía afín al mandatario Daniel Ortega, pidió la pena de 15 años de prisión para el opositor, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Tras el fallo de culpabilidad, Mora se mostró “fuerte, sereno y con su fe inquebrantable”, dijo su esposa Verónica Chávez a la VOA, quien ingresó al juicio que se realizó en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote.

“Mi esposo Miguel Mora no debió hoy estar sometido a juicio ilegal por que no ha cometido delito alguno, por lo tanto, ese juicio es nulo desde su origen. Como mujer de fe a pesar de que se le condenó de delitos que no ha cometido sigo esperando su liberación inmediata, eso es lo que espero y no una sentencia”, dijo Chávez.

El exdirector de 100% Noticias ya había sido detenido la primera vez en 2018 tras la ocupación del canal de televisión que dirigía y se enfrentaba a los cargos de “incitación al odio y la violencia”, así como “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, sin embargo, fue liberado tras la aprobación de una Ley de Amnistía.

Culpable también una exprimera dama de Nicaragua

Ex primera dama María Fernanda Flores, condenada en juicios sumarios en Nicaragua (Foto VOA / Archivo)

En una audiencia por parte también fue declarada culpable de “conspiración” la exprimera dama María Fernanda Flores de Alemán, según reportó el diario La Prensa, sin embargo no se tiene más información al respecto.

La Voz de América intentó obtener la versión del expresidente Arnoldo Alemán, esposo de Flores, sin embargo no respondió las llamadas.

Flores se mantiene en arresto domiciliario desde junio de 2021.