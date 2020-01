Niño cubano llega a Miami en busca de tratamiento médico (VIDEO+FOTOS)

Provenientes de La Habana, Thiago Rodríguez de Armas y su madre, Milena de Armas, arribaron este lunes a Miami con el propósito de que el niño reciba en Estados Unidos la atención médica que no pudo obtener en Cuba.

Desde hace unas dos semanas, la salud de Thiago, de sólo dos años y medio de edad, se ha visto afectada vertiginosamente, al ser diagnosticado con un tumor cerebral denominado ependimoma, una neoplasia intracraneal del sistema nervioso central que requiere de un procedimiento quirúrgico que las autoridades médicas cubanas no podían enfrentar.

“Estoy buscando un mejor tratamiento para mi niño”, dijo su madre a en exclusiva con Radio Televisión Martí. “Tiene un tumor de fosa posterior en un lugar muy difícil para operar. Entonces aquí [Estados Unidos] tengo mejores posibilidades. Mi familia ha hecho todo por mí. Mis amigos, todo el mundo. Y bueno, yo vengo a eso, a curarlo, que vuelva a sonreír, que tenga mejor color, que vuelva a ser mi niño”.

Al comienzo los médicos cubanos que le atendieron no detectaron la afección. Pero el diagnostico final le ha cambiado la vida a esta joven familia.

“Lo ingresaron pensando que era una amigdalitis. Hubo cosas… pasaron... hasta que se descubrió que era un tumor”, relató Milena.

Los ependimomas pueden provocar dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dificultades para hablar y dormir, pérdida del apetito, entre otros síntomas, e incluso pueden causar hidrocefalia.

Para luchar contra este tipo de tumor es imprescindible un procedimiento avanzado que permita su resección total. Por ello Thiago y su madre recibieron una visa humanitaria para entrar en Estados Unidos. Pero el tratamiento es costoso, sobre todo para una familia cubana.

“Los recursos están aquí. Allá [en Cuba] me daban muy pocas esperanzas. Cada vez que me hablaban me decían que era una operación muy complicada, que no tuviera muchas esperanzas, que pudiera quedar parapléjico o ciego o sordo, o desangrarse. Mi familia comenzó a buscar opciones y opciones, y aquí estoy”, manifestó Milena, licenciada en derecho por la Universidad de La Habana.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad cubana en Miami han lanzado una campaña de recaudación de fondos en PayPal para sufragar los gastos de la atención médica en Estados Unidos bajo el nombre de “Help us support medical treatment for Thiago in the United States” (Ayúdenos a apoyar el tratamiento médico para Thiago en los Estados Unidos). La campaña también puede encontrarse en las redes sociales con la etiqueta #SaveThiago.

“Sentiré siempre un agradecimiento enorme, de todo corazón, hacia todos los que nos están apoyando. Para lograrlo es vital la ayuda de la gente. Cada colaboración, por pequeña que sea, cuenta para devolverme a mi hijo. Doy gracias a todos los que quieran ayudarnos”, expresó Milena, entre lágrimas, entrevistada para el Noticiero Televisión Martí.

Hasta el momento han logrado recaudar 6 mil dólares de los 70 mil que se necesitan para el procedimiento médico del pequeño.

“Lo único que quiero es verlo sonreír y que corra, que juegue con sus primos, que me vuelva a decir te amo porque casi no habla. Sólo eso”, concluyó Milena, quien a pesar de “estar pasando un momento muy difícil”, dijo sentirse esperanzada por haber llegado a Estados Unidos.

Del Aeropuerto Internacional de Miami Milena y Thiago salieron directamente a la primera consulta médica del pequeño en los Estados Unidos.