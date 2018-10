Tomás Núñez Magdariaga denuncia que fue torturado en prisión

El opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga, liberado el lunes tras 62 días en huelga de hambre, denunció las torturas a que fue sometido en el sistema penitenciario de la dictadura cubana.

“En el hospital de la prisión me metieron en un cuarto oscuro y me tuvieron desde las seis de la tarde hasta las nueve de la mañana sin darme agua”, declaró el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que estuvo preso en la Cárcel de Boniato.

“Luego, en la celda de castigo, me quitaron la ropa y estuve cuatro días sin ropa, en calzoncillos nada más”, relató y explicó luego que fue sometido a una tortura denominada la bicicleta.

“Me esposaban, me hicieron cuatro bicicletas, me pasaban la mano por el pescuezo, me bajaban la cabeza y me levantaban el brazo izquierdo y así me llevaban arrastrado, me subían y bajaban por las escaleras, me preguntaban: “¿Tú vas a comer?" y cuando decía que no, me llevaban a la celda y me tiraban y me decían “vengo ahorita a hacerte lo mismo”.

La UNPACU divulgó este martes un video que muestra al activista rodeado de familiares y amigos que fueron a mostrarle solidaridad.

El líder del movimiento opositor, José Daniel Ferrer, dijo que Núñez Magdariaga se encuentra en estado delicado a consecuencia del prolongado ayuno al que se sometió en protesta por su encarcelamiento.

Organizaciones internacionales, políticos y personalidades de varios países exigieron al régimen cubano la liberación de Núñez Magdariaga, condenado injustamente a un año de cárcel por el supuesto delito de atentado. El testigo acusador, un informante de la policía política, afirmó en declaración jurada que el caso fue manipulado por la Seguridad del Estado.

(Con reporte de Ivette Pacheco y archivo Radio y TV Martí)