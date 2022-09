Multan con 3 mil pesos a activista del MCL acusado de poner carteles en Artemisa

El activista Juan Carlos Pera denunció haber sido detenido y golpeado el pasado 13 de septiembre por agentes de la policía política, que lo acusaron de poner carteles antigubernamentales en una tienda en Güira de Melena, provincia Artemisa.



Desde esa localidad, el integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) dijo a Radio Martí que, además, le fue impuesta una multa de 3 mil pesos cubanos.

Pera niega haber cometido el delito del que se le acusa.

"Fui agredido por la Seguridad del Estado, por la policía política, por dos carteles que dicen que pusieron por una tiendecita por aquí. Yo ni he visto los carteles", dijo el activista a Radio Martí.

Según Pera, el arresto fue violento.

"Me vinieron a buscar con la forma que ellos utilizan, y hasta golpes... Me dieron un tonfazo en el brazo (...). Y me acusaron directamente, de que era yo, de que me habían visto, de que tenían pruebas. Pero no sé qué pruebas, porque nunca me las pusieron" delante, explicó el opositor.

Pera fue trasladado a una unidad de Policía y multado con 3 mil pesos "por los dichosos carteles". Ahora los agentes de la Seguridad del Estado lo mantienen bajo vigilancia, aseguró.

"Pasan por aquí en unos motorcitos, y miran", dijo.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)