Movimiento San Isidro aboga por la libertad de joven que fue "golpeado y apuntado con una pistola" el 11J

El Movimiento San Isidro (MSI) exigió la libertad del joven cubano Ibrahim Domínguez Aguilar, violentamente detenido en una emboscada de la Seguridad del Estado en la que resultó hasta "apuntado con una pistola", por protestar pacificamente el 11 de julio, denunció la organización.

El grupo opositor, en una campaña que resalta las detenciones injustas del régimen a personas involucrados en las protestas del 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles a protestar exigiendo la libertad de la isla y el cese de la dictadura, destacó en Facebook el caso del joven, que lo único que hizo fue decirle a la gente de los barrios que se unieran a la manifestación.

La publicación del MSI asegura que el joven solo salió a las calles a decirle a la gente "que no debían tener miedo" y que el pueblo debía "terminar ya con tanto despojo y mala vida".

"La respuesta de la Seguridad del Estado fue rodear su vivienda y sacarlo a golpes de ahí para detenerlo. Sin olvidar que primeramente un agente le apuntó con una pistola", subraya el post.

Domínguez no fue el único agredido por las fuerzas del Estado; su novia también fue violentada por más de cinco policías, que la agarraron por el cabello cuando se la llevaban detenida, indica el MSI.

"Hoy Ibrahim Domínguez sigue preso. Poco se sabe de él. Es obvio que querrán culparlo pero se ve claramente quiénes y cómo comenzaron la violencia", defiende el grupo opositor.

La agrupación compartió las palabras del joven publicadas en un video en redes sociales antes de ser detenido:



"Yo sí voy a levantarme, yo sí no tengo miedo... yo soy del pueblo y no puedo estar de acuerdo con el abuso que tiene esta gente... No son una persona ni dos, es un sistema completo que no funciona... Ojalá todo esto no sea por gusto, esto es lo que necesita Cuba ahora mismo, libertad y medicamentos para todos los que están muriendo, no gente encerrada en su casa con pánico... La gente tiene miedo porque ellos son violentos y parece que le gustan las personas violentas. Yo hago un llamado pacíficamente a todas las personas de Contramaestre".