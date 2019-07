Movimiento Cristiano Liberación da continuidad a la obra de Payá

A siete años de la muerte -en circunstancias aún no esclarecidas- de los opositores Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, el trabajo del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), al que pusieron todo su empeño, sigue en pie.

En una breve relación, estos son las iniciativas y los documentos que Payá y sus colaboradores elaboraron para buscar la libertad de Cuba:

“Un cubano, un voto”, “¡Plebiscito ahora!”, “Proyecto Varela”, “Ley de Reencuentro Nacional" (“Proyecto Heredia”), “El Camino del Pueblo”, Programa “Todos Cubanos”, “Hoja de Ruta para el Cambio”, “Proyecto de Ley de Amnistía”, “Diálogo Nacional” y “Declaración de Libertad de los Cubanos”.

Un cubano, un voto

La iniciativa “Un cubano, un voto” propone el establecimiento de una nueva ley electoral en Cuba, enfocada en restaurar el derecho al sufragio libre, sin mirar el país en que resida.

Igualmente la propuesta busca que los candidatos a puestos de representación residan de manera estable en los lugares por los que han sido propuestos y no como ocurre en la actualidad.

Un punto importante es la indicación de que los militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior queden fuera de aspiraciones al proceso electoral.

El Proyecto Varela

Sin lugar a dudas el Proyecto Varela (redactado en 1996 y 1997) fue la iniciativa del MCL más conocida en el ámbito cubano y mundial.

Unos 25,000 cubanos dieron el sí a la propuestay lo hicieron firmando y ofreciendo sus nombres y apellidos, dirección particular y número de identificación personal.

Payá y sus más cercanos colaboradores se presentaron ante Asamblea Nacional del Poder Popular y entregaron 11,020 firmas en mayo del 2002 y 14,384 en octubre del 2003.

Ya Oswaldo Payá había recibió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2002, por parte del Parlamento Europeo.

Cuando el régimen lanzó la Primavera Negra de 2003 una operación en la que decenas de gestores del “Varela” recibieron largas condenas, de 6 a 28 años de cárcel.

La vista del presidente estadounidense Jimmy Carter a La Habana dio un espaldarazo a la iniciativa ciudadana del MCL. Carter sugirió ante micrófonos y cámaras de la televisión cubana que el Proyecto Varela fuera publicado en el diario oficial Granma, para conocimiento de todos los cubanos.

Una vida en movimiento

Payá y Cepero murieron en un incidente aun sin aclarar el 22 de julio de 2012, en las afueras de Bayamo, provincia Granma. El régimen cubano indicó que había sido un accidente y lo achacó a la imprudencia de su conductor, el español Ángel Carromero.

Hasta la fecha ningún familiar ha recibido respuesta oficial y los intentos por una investigación independiente han chocado con un muro de silencio por parte de las autoridades cubanas.

Una iniciativa lanzada en la plataforma Change.org, dirigida a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de DDHH de la ONU, busca que se inicie una investigación. Al redactar esta información, el petitorio sobrepasaba los 2,673 ​firmantes.

El diario The Washington Post, en un editorial, también ha dado su apoyo a una investigación internacional.

Recientemente la escritora cubana Zoé Valdés publicó un artículo en este diario neoyorkino, en el cual precisa que “Bachelet y la ONU les deben a los cubanos impulsar una investigación internacional por las muertes del líder disidente Oswaldo Payá y Harold Cepero y de otros fallecimientos igual de sospechosos. Ella —cercana a los Castro— no solo tiene suficiente gas en la cocina de su casa, tiene también ojos. Pero ya sabemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Derecho al voto de los cubanos

Aunque acaba de ser aprobada una ley electoral en Cuba, desde 2016 el MCL alertó por lo que el mismo Oswaldo Payá había denunciado como “un cambio fraude”.

“No se trata de que una persona decida mantener un cargo público o no. Se trata de que todos los cubanos puedan decidir, puedan elegir y ser elegidos”, refiere el documento Un Cubano, Un Voto.

La propuesta ha sido ampliamente difundida desde entonces, a costa incluso de arrestos arbitrarios, amenazas y hostigamientos de la policía política contra los activistas de dicho movimiento opositor.

La alarma por el anuncio de la Ley electoral desde todos los medios oficialistas, la lanzó el MCL en su página digital: “Una vez más, el Movimiento Cristiano Liberación, alerta a todos los cubanos y a la opinión pública mundial la real posibilidad de que un CAMBIO FRAUDE mantenga secuestrada la soberanía popular”.

En mayo de 2018 el MCL informó que había entregado la propuesta a 70 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La miembro del Consejo Coordinador del MCL, Rosa Rodríguez Gil, dijo a Radio Televisión Martí que se les entregó copia de la propuesta a la reforma de la Ley electoral, que se hizo en sobre cerrado, debido a la casi nula posibilidad de que aceptaran un encuentro con líderes opositores.

“Si uno pide una reunión con ellos nunca nos la van a dar, porque somos opositores”, y explicó que en ocasiones las han dejado en un buzón donde reciben las quejas de la ciudadanía.

A manera de ilustración, reproducimos un listado parcial de los diputados que recibieron la propuesta electoral:

1 a 5: Diputados: Armando Trujillo González, Jorge Emilio Espinosa Infante, Jorge Luis Torres Barrios, Orlaide Acosta Jiménez, Ramiro Valdés Menéndez. Municipio Artemisa. Entrega realizada por Yunel Vera.

6 a 12: Diputados: Delsa Esther Puebla Viltre, Enrique Alemán Gutiérrez, Jorge Hernández Fraga, Lourdes Otero Leyva, Digna Guerra Ramírez, Ernesto Luis Corvo Vizcaíno, Luis Ángel Adán Roble. Municipio Centro Habana. Entrega realizada por Roberto González.

13 a 16: Diputados: Gladys Mercedes López Bejerano, Mai Lyn Alberti Arozarena, Pedro Luis Esquivel Moreno, Teresa Santana Beltrán. Municipio Cotorro. Entrega realizada por Adleti Gómez.

17 a 22: Diputados: José Luis Toledo Santander, Marino Alberto Murillo Jorge, Orlando Gutiérrez Boza, Yuniasky Crespo Baquero, Mariela Castro Espín, Yamilka Rodríguez Castellano. Municipio Plaza de la Revolución. Entrega realizada por Leticia Tamayo.

La nueva ley electoral fue recibida por el grueso de los opositores como un paso antidemocrático más, de los realizados por el régimen en 60 años de dictadura.

“Es una ley electoral totalmente viciada, estalinista y pensada para perpetuar en el poder a los corruptos”, dijo desde La Habana a Radio Tv Martí Juan Manuel Moreno, director del grupo Candidatos por el Cambio.

La búsqueda de la libertad

A la muerte de Payá, el MCL realizó elecciones en su organización y el médico Eduardo Cardet Concepción, residente en el poblado de Velasco, provincia Holguín, resultó electo Coordinador Nacional.

Cardet continuó la obra del fallecido disidente, coordinó las acciones en las provincias y a raíz de la nueva ley migratoria aprobada en 2013, pudo salir al exterior, reunirse con eurodiputados, miembros del exilio en Estados Unidos e intercambiar experiencias con jóvenes con sus mismos intereses prodemocráticos.

Pero la labor de Cardet, un nuevo rostro en la disidencia interna, molestó sobremanera a la policía política.

En noviembre de 2016, a la muerte del dictador Fidel Castro, Cardet ofreció declaraciones a una radio emisora española donde dijo que el fallecido había sido “un hombre muy odiado por los cubanos”.

Cardet fue condenado a 3 años de cárcel por el supuesto delito de atentado, obligado a cumplirlos en una cárcel de mayor severidad en su provincia de residencia.

El MCL no detuvo por ello su trabajo, la exigencia por la liberación del médico opositor fue llevada a instancias del Parlamento Europeo e instituciones de gobierno en Estados Unidos, entre otras.

En julio de 2017 la organización Paz y Cooperación a la Libertad de Conciencia entregó en Madrid el premio del mismo nombre al disidente.

En 2018 recibió el Premio Pedro Luis Boitel por su dedicación a la lucha por la libertad de Cuba, y el Instituto Patmos, una organización por la tolerancia y libertades interreligiosas en la isla le concedió el Premio Patmos.

Las acciones de los ciberactivistas en las redes sociales fue otro punto importante en dar a conocer la causa del galeno encarcelado: “twittazos”, “campañas” en Facebook y acciones en varias ciudades del mundo exigieron la libertad del disidente.

A inicios de mayo el régimen concedió –con algunas imposiciones- la libertad condicional a Cardet, e inmediatamente la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), en el marco de su XXII Congreso, lo nombró vicepresidente honorario.

En febrero de 2016 Amnistía Internacional despachó su informe anual para 2015, en el que señaló al estado cubano por sus violaciones. Cardet, siguiendo las directivas del MCL y el ejemplo de los desaparecidos Payá y Cepero, no dudó en fustigar a la dictadura de los hermanos Castro.

“Para nadie es un secreto que esto es un régimen totalitario que tiene más de 56 años en el poder y en los últimos tiempos hemos visto un recrudecimiento de la represión: detenciones, golpizas…”, denunció.