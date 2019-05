Cancelación de desfile gay organizado por Mariela Castro molesta a comunidad LGBTI

El Ministerio de Salud Pública de Cuba canceló el desfile anual que organiza a manera de conga en reclamo de los derechos LGBTI, el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dirigido por Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro.

Según una nota publicada por el CENESEX la cancelación de la llamada "Conga cubana contra la Homofobia y la Transfobia" se debe a la "actual coyuntura" que vive el país.

El Comité Organizador del evento justificó en su comunicado que "ha tenido que hacer un ajuste al programa, por indicación del Ministerio de Salud Pública, MINSAP", organismo al cual pertenece el CENESEX y que "funge como rector del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual, en cumplimiento de la política del Partido, el Estado y la Revolución".

"Cumpliendo con las orientaciones del Minsap no se realizará este año la Conga cubana contra la Homofobia y la Transfobia, por determinadas circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso, tanto en La Habana como en Camagüey, sin que ello implique no retomarla para el próximo año. Las nuevas tensiones en el contexto internacional y regional afectan de manera directa e indirecta a nuestro país y tiene impactos tangibles e intangibles en el normal desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana y en la implementación de las políticas del Estado cubano", dice el comunicado.

La cancelación incluye los eventos programados para La Habana y Camaguey, "sin que ello implique no retomarla para el próximo año", dice la nota.

Comunidad gay molesta con la medida

El periodista Francisco Rodríguez Cruz, autor del blog Paquito el de Cuba dijo que la cancelación tiene un "impacto negativo".

Reconocido como uno de los más prominentes activistas LGBTI de Cuba, el bloguero escribió:

"Tengo la tranquilidad de que nada ni nadie nos podrá regresar al closet, ni quiero ni puedo creer que alguien así lo pretenda. Estoy seguro de que este aparente traspiés circunstancial con la conga también nos permitirá extraer experiencias esenciales para futuras batallas. Debemos concentrarnos en los principales propósitos que nos quedan por delante. Los cambios legislativos que tienen que acompañar a la nueva Carta Magna resultan esenciales, y hay que trabajar para distender cualquier inquietud, preocupación o reserva que situaciones coyunturales —como esta de la conga— pudiera crear, si no somos capaces de cerrar filas y actuar con inteligencia y unidad".

Para Adiel González Maimó, también activista gay, se trata de una decisión muy decepcionante:

"En estos tiempos de escasez otras cosas no se han suspendido (Marcha de las Antorchas, Marcha por el 1 de mayo). Por qué sí se puede prescindir de esta? Porque es la marcha de una "minoría"? Acaso esta no es una nación que reafirma y defiende los derechos humanos aún en los peores momentos? No, NO ESTOY DE ACUERDO con la decisión tomada sin consultar con l@s afectad@s directamente: NOSOTR@S. Para mí que CENESEX y el MINSAP le cogió miedo a los fundamentalistas religiosos que hace rato estaban amenazando con hacer una contramarcha. Si esto es así, pues QUÉ VERGÜENZA!!!!!".

Lo mismo se cuestiona José Luis Guisao Jorge, quien escribió en Facebook:

"No creo que hacer la conga afecte económicamente al país.....que falta de respeto! ¿La conga afecta al país y la marcha por el primero de mayo no?".

Otra internauta, Thais Saez, expresó su inconformidad con esta medida:

"No entiendo como pueden simplemente dar “razones” banales y quedarse tan tranquilos. ¿Condiciones? Muy objetivas esas condiciones, directas al punto. Las casualidades que tiene la vida que solo una actividad de tantas se vio afectada. Me insulta que mantengan una posición tan políticamente “correcta” cuando es un derecho de todos disfrutar por todo lo alto el día que podemos vestirnos a todo color y festejar nuestro orgullo. No se llamen defensores y mucho menos activistas si se quedan con los brazos cruzados. Al final, nunca se va a saber a quien culpar...no? “Lo que el viento se llevó”.

Mi indignación e imagino que la de muchxs no cabe en palabras...

En fin...el mar".

Por su parte, el ingeniero camagüeyano y activista LGBTI, Luis Enrique, comentó:

"Lo q me da es asco esto de verdad cada vez nos quitan mas nuestros derechos ahora es una conga el proximo año q sera. Y tenemos q quedarnos de brazos cruzados mientras nos arrebatan nuestros derechos. Lo q quisiera saber q impide hacer una conga ah pq la hacen la comunidad LGBTI a ver pq no impiden las congas en los carnavales pq en el parque de la esquina de mi casa esta ensayando una para los carnavales en Camagüey q son el mes q viene, ah esa si la dejan hacer y ensayar pq es de heterosexuales. Dan asco el Cenesex y todas las demas instituciones q tienen q ver con la Comunidad LGBTI cubana son solo pura fachada para el resto del mundo pq dentro de este pais no hacen ni pintan nada. Para q quiero asistir yo a una conferencia para quedarme dormido y aprender como ponerme un condom ya eso lo se hace mucho tiempo. Hagan cosas q de verdad tengan relevancia q trasciendan la barrera y lleguen a toda la poblacion de Cuba no una pequeña conferencia a puertas cerradas con 4 gays, 2 lesbianas y 3 trans. Si van a hacer algo haganlo bien y lleven todo a la maxima expresion. Jamas he visto transmitirse en vivo una Conga por la Diversidad en la Tv siempre son fragmentos cortos en una pequeña noticia q no dura ni 3 minutos al contrario de el desfile del 1ro de Mayo q tienes q espantartelo integro por la TV. Sencillamente lo q dan es asco y eso sera asi hasta el fin de los dias pq esto no va a cambiar ni ahora ni nunca".