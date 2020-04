Migrantes cubanos desamparados en Costa Rica piden ayuda a la ONU

Un grupo de migrantes cubanos y nicaragüenses se manifestaron el martes ante las instalaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en San José, Costa Rica.

Los manifestantes quieren llamar la atención sobre la precariedad en que están sobreviviendo en medio de esta pandemia, en la que aseguran no han tenido ayuda ni de las organizaciones no gubernamentales, ni del Estado costarricense.

El semanario Universidad de Costa Rica, entrevistó a un migrante cubano que se identificó como “Juan”, quien dijo que lleva más de un año en el limbo, y que desde diciembre solicitó apoyo, pero no ha recibido respuesta.

“Estoy en la calle, véame las fachas, así no me van a dar trabajo, todo sucio, porque no he recibido apoyo de organismo alguno, ni gubernamental ni no gubernamental”, indicó.

La publicación asegura que muchos de estos migrantes están viviendo en las calles de San José, sin comida ni medicamentos y les han negado atención en clínicas y hospitales.

“Sabemos que sus necesidades, principalmente relacionadas con alimentación y alojamiento, se han agudizado como parte del impacto económico provocado por la pandemia del COVID-19”, dijo por su parte Jean Pierre Mora, encargado de comunicación de la oficina del ACNUR en Costa Rica.

El funcionario ofreció una solución casi imposible para estas personas sin hogar ni acceso a Internet: “utilizar los canales remotos que se han habilitado para informarse y aplicar a los programas de asistencia humanitaria”.

Semanas atrás uno de los cubanos que protestaba frente a ACNUR dijo a la publicación ADN Cuba que no estaban recibiendo ningún tipo de respaldo.

"Estamos frente a la ACNUR aquí en Costa Rica. Me acaban de decir que en Costa Rica no es obligatorio ayudar a los refugiados. Ya hemos venido muchas veces. Me dicen que no hay ayudas. Pensamos quedarnos a dormir un grupo aquí afuera a ver si nos ayudan. Nos dicen que no tienen dinero, entonces no entiendo para qué un país recibe refugiados cuando no tienen fondos ¿Para qué publican entonces que están ayudando si no es verdad? No están ayudando a nadie", explicó a ADN Yankiel Marzo.

Sin embargo, la semana pasada funcionarios de la ACNUR dijeron que la organización ajustaría sus programas de asistencia humanitaria y que en marzo ayudaron a 400 familias con 500 dólares.

“Sabemos que las necesidades de las personas que atendemos se han agravado muchísimo, principalmente las de alojamiento y alimentación, y la cooperación internacional es crucial para continuar ayudando a las personas refugiadas y las comunidades costarricenses que las acogen”, declaró Milton Moreno, representante del ACNUR en el país centroamericano al diario El Periódico.