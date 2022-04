Meses con la basura amontonada en las calles, ¿y los nuevos contenedores?

En Cuba, la situación con la recogida de desechos sólidos es crítica, según testimonios llegados a nuestra redacción desde diferentes partes del país.

En La Habana, específicamente en algunas partes del municipio Marianao, los vecinos vierten la basura en la calle por la falta de contenedores, dijo a Radio Martí el periodista independiente Enrique Díaz, residente en esa localidad.

“Optaron por poner unos contenedores grandes, muy grandes, para la basura, pero no los están poniendo. Entonces, ¿qué pasa?, que las personas vierten la basura en la calle y, realmente, es una problemática, porque se crean zonas insalubres por completo, que ya, después, hay que venir con un transporte y palearla, y no se está haciendo”.

En su página de Facebook, la dirección provincial de Servicios Comunales de La Habana publicaba a finales de marzo que había comenzado la entrega paulatina de contenedores a los municipios, rotulados con el nombre, número de control, pegatina de la campaña y un punto de soldadura en los tornillos para evitar su hurto.

Precisamente, trabajadores de ese sector están abandonando su empleo en el municipio de Colón, provincia de Matanzas, debido a las pésimas condiciones de trabajo que enfrentan. Así lo dejó saber a Radio Martí la Dama de Blanco Tania Echeverría, quien reside en esa localidad.

“La gente no quiere trabajar en Comunales porque no dan nada; no dan un par de guantes, no dan una pala, no dan una escoba, no dan nada, y las calles están sucias”, señaló.

Radio Martí contactó a la dirección de Servicios Comunales del municipio de Colón y, según nos dijo la persona que atendió la llamada, el departamento encargado de este tema es el de Higiene y Áreas Verdes, pero “no hay extensión (telefónica) para ese departamento. Ahora estamos precisamente en el horario de almuerzo”, alegó la persona que atendió la llamada.

Los mismos problemas con los desechos se presentan en la ciudad de Camagüey, según expresó el opositor José Luis Acosta.

“Por ponerte un ejemplo, en mi barrio creo que ya llevan meses sin pasar; me parece que no quieren conducir, porque tiempo atrás pasaron. Ellos pasaban esporádicamente en un tractor, pero ya ni siquiera eso. Estuvieron un tiempo en que contrataban a los ‘techeros’ para que se hicieran cargo de eso, pero es que ya tampoco. Pero sí hay mucha basura en la calle, ellos no están funcionando como debe ser; nunca lo han hecho, pero ahora menos”, concluyó Acosta.

Por su parte, en su página de Twitter, un usuario que se hace llamar Eli Abd, responde al tuit de Lola Vid apoyando a la revolución declarándose “más revolucionaria que nunca”: “Si eres revolucionario, pues vengan con sus sacos y palas a recoger los basureros de la esquina de mi casa, pero vengan Yaaaaa.”