Madre de activista de 15 años confirma que fue interrogado y retenido por el MININT en un centro para menores

Reniel Rodríguez González, el adolescente de 15 años que acudió a la convocatoria de la Plataforma Archipiélago y salió a las calles de Cárdenas, Matanzas, el 15 de noviembre, ya está junto a su madre, según reveló la señora entrevistada por la prensa oficial.

Su detención causó indignación en las redes sociales por tratarse de un joven activista cuyo único "delito" fue tener la osadía de salir a la calle vestido de blanco con una flor, como habían pedido los organizadores de la Marcha Cívica por Cambio en Cuba.

"Bro ¿Dónde hay gente? Llevo casi 1 hora buscando y mis amigos me dejaron solo", escribió el joven activista en su cuenta en Twitter el día en que acudió a la convocatoria de la Plataforma Archipiélago.

Entrevistada por medios de prensa en Matanzas, María Josefa González Mayé, madre de Rodríguez González, explicó que su hijo fue llevado por unos días a la Escuela de Formación Integral (EFI), un centro del Ministerio del Interior para menores e insistió en que durante todo este proceso lo han tratado muy bien.

"Mi hijo en el día 15 subió a las redes un video, un videíto, una convocatoria que hizo. Yo lo supe después, muy tarde, no lo supe en un primer momento. Al otro día vinieron unos oficiales. Me pidieron... me explicaron la situación que estaba pasando, que necesitaban que yo llevara al niño a Menores (Dirección de Menores del Ministerio del Interior de Cuba) para conversar con él. Yo fui a la escuela, lo recogí y lo llevé".

La mujer hizo mención al interrogatorio: "A mi niño lo trataron muy bien en todo momento. Habló mucho con ellos ... hasta de todo. Ellos estaban ahí y mi hijo estaba perfectamente bien ahí con ellos, lo trataron bien", dijo.

"Mi hijo llegó ahí, ya mi hijo sabía lo que había hecho, ya él sabía, él tuvo un regaño muy fuerte en la casa. Él llegó bien ahí, llegó normal. Después se le informó que tenía que venir para acá, para el EFI. Imagínate, él como todo niño al fin no entendía por qué. Él no entendía por qué él venía para acá. Yo en un momento también me puse... no veía, pensé que era otro lugar", agregó la señora.

En una entrevista al diario Trabajadores, ofrecida en 2018, la coronela Idais Borges Barrios, jefa de la Dirección de Menores del MININT, ha reconocido que en la docena de escuelas EFI que existen en toda la isla "predominan los jóvenes del sexo masculino de edades entre 14 y 16 años, que presentan rasgos impulsivos y sus valores morales están distorsionados. Por lo general provienen de un medio familiar con índices de disfuncionalidad y donde se reproducen patrones negativos, con presencia de la violencia física y verbal, fallas en la comunicación y educación morales y en los que existen antecedentes delictivos".

En relación a la detención del joven activista con cientos de seguidores en sus redes, el diario Girón de Matanzas dice que "se aclaró que la convocatoria a marchar era ilegal, por lo tanto el menor instigó a la desobediencia. No cumplir la ley, en cualquier lugar del mundo, tiene consecuencias".

"Como en Cuba los hechos de los menores no tipifican como delitos, se llevan a una escuela por unos días donde se les orienta y se les enseña a evaluar su comportamiento cívico", indica el diario provincial.

El MININT asegura que el tiempo de permanencia en la escuela de conducta es de un año, durante el cual se transita por 4 etapas de tratamiento educativo "con la aplicación de técnicas terapéuticas y métodos pedagógicos".