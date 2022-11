“Me tuve que echar a llorar”: esposa de preso del 11J ante precaria situación médica en penal de Quivicán

Meyvol González García, esposa del preso político Noslen Roque Cordero, quien ha presentado síntomas asociados al dengue en la cárcel de Quivicán, denunció a Radio Martí la precaria situación de la atención médica a los reos en ese penal de Mayabeque.



“Las condiciones ahí, debido a su enfermedad, son súper precarias. No hay nada. A él lo encontré muy mal; ha bajado 32 libras, sin medicamentos, sin nada, con mucho dolor en la boca del estómago, con mucho decaimiento”, apuntó García.

La esposa del prisionero político del 11J relató que, este miércoles, durante la visita llamada “pabellón conyugal”, Roque Cordero tomó un vaso de yogurt tras nueve días sin ingerir alimentos.

"Ahora es que los están aislando, pero no hay una duralgina, no hay ‘una nada’, no hay un suero, no hay nada, nada, nada. Todo muy malo, muy malo, muy malo, sin condiciones de nada, de ningún tipo”, enfatizó la mujer.

Según González García, en realidad no hay un diagnóstico sobre la enfermedad que aqueja a su esposo.

“No se sabe si es dengue, ni lo que es, realmente, porque ellos dicen ‘dengue’, pero me parece a mí que ni saben ellos mismos lo que es esto. Estoy esperando a que él me llame, a ver qué pasa, a ver cómo pasó la noche, porque (tiene) muchas sudoraciones, mucho malestar. Yo lo vi y, bueno, me tuve que echar a llorar en cuanto lo vi, porque lo vi muy mal, sinceramente”, concluyó la mujer.

Noslen Roque Cordero, encarcelado por participar en las protestas populares en Güines, Mayabeque, en el verano de 2021, cumple una sanción de 10 años de prisión. Actualmente, la familia del preso político ha interpuesto a su favor un procedimiento de revisión de causa.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)