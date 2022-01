"Me fui porque no me quedó más remedio", Esteban Rodríguez y Valdés Cocho quedan varados en El Salvador (VIDEO)

El periodista Esteban Rodríguez, preso desde el 30 de abril, día en que protagonizó una protesta en la calle Obispo, fue trasladado directamente desde el penal de alta seguridad del Combinado del Este hacia el aeropuerto de La Habana.

En estos momentos se encuentra en San Salvador, El Salvador, pidiendo ayuda, según dejó saber en un video subido a las redes sociales.

"Estamos aquí en San Salvador, pidiéndole a las personas y al gobierno que nos ayuden", expresó Rodríguez, reconocido por Amnistía Internacional como Preso de Conciencia.

"Me fui porque no me quedó más remedio. Si no me hubiera ido, más nunca hubiera salido de una prisión (...) mis hijas iban a seguir sufriendo y mi madre, que sufría cada huelga de hambre que yo hacía", explicó.

En el video pidió la comprensión de sus amigos para su decisión de salir del país y mostró imágenes de las heridas que le dejaron las esposas en los pies.

Rodríguez viajó junto al periodista Héctor Luis Valdés Cocho quien detalló en redes sociales cómo sucedieron las salidas del país.

"El régimen cubano nos obligó a tomar la decisión de abandonar nuestro país con destino a Nicaragua, un lugar dónde íbamos a estar por pocos días para ahí emprender la trayectoria que muchos cubanos están tomando, huyendo del terror perpetuado por un sistema totalitario", dijo Valdés Cocho en Facebook.

"A Esteban lo llevaron al aeropuerto en la madrugada de ayer, al igual que a mí. Aún Esteban tiene en sus pies las marcas que le dejó las llamadas shakiras. Todo ese tiempo en que las lágrimas no faltaron; ellos estaban ahí recordando que éramos expulsados y que jamás podríamos regresar", agregó el periodista.

Primeramente, tomaron un vuelo La Habana-Panamá y de ahí a San Salvador, desde donde tenían previsto volar a Nicaragua.

"Hicimos escala en Tocumen, aeropuerto en qué tomamos otro vuelo hacia el Salvador, dónde de aquí tomaríamos otro hacia Managua; justo a las 9:30 pm, hora en que llegó el último vuelo hacia Nicaragua, nos llaman por el altavoz y nos comunican que la dictadura nicaragüense nos prohibía la entrada a Esteban y a mí. Nunca nos dieron una explicación ni mucho menos una posible solución a esta problemática que nos surgía. Varados en San Salvador, en un limbo migratorio y sin la idea de retornar a nuestra tierra por la inminente amenaza de procesarnos sí lo hacíamos. Acá estamos; sin soluciones, sin dinero, sin comida e implorando al gobierno salvadoreño o a cualquier país en democracia; que nos brinden ayuda. Ya vamos para veinticuatro horas como hoja que bate el viento", escribió Valdés Cocho.

Juan Pappier, de Human Rights Watch denunció en redes que ambos periodistas habían sido "expulsados de Cuba".

"Acabo de hablar con ellos. Están varados en aeropuerto en El Salvador. Esteban fue liberado de la cárcel con condición de que salga del país. Denuncia torturas. Llamamos a gobiernos a otorgarles asilo", escribió el funcionario.

José Miguel Vivanco, también de Human Rights Watch hizo llamado a los gobiernos de la región "a ofrecer asilo a los periodistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés, quienes han sido perseguidos por el régimen y expulsados de Cuba".