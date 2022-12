Masón llama a sus cófrades a hacer política y recuperar el espacio cívico para todos los cubanos (VIDEO)

Remitiéndose a la posición asumida por los masones durante las gestas independentistas en Cuba, el V. H. (Venerable Hermano) Luis Stive Ocaña, Gran Orador durante la celebración del aniversario 163 de la Gran Logia de Cuba A.S y A.S (Antiguos Libres y Aceptados Masones) reivindicó el derecho de la masonería a participar en la vida política de la isla.



Tras un breve resumen de la historia de los Masones en Cuba, en el cual destacó la actitud adoptada en 1868 por “viriles masones (que) dejaron todo para marchar a luchar por la emancipación del país contra el Imperio despótico español”, el V.H. Stive Ocaña recalcó que “hoy, la pelea por la patria es con el arma más importante que portan los masones, que es el pensamiento elevado”.



“Considero que los masones sí debemos hablar de política toda vez que es la regla fundamental que rige la sociedad, debemos hablar y, además, buscar la manera de hacer política […] De qué manera puedo dignificar mi patria si no hago política para ella? Si nosotros los masones, como máxima expresión del libre pensamiento, no trabajamos porque en la sociedad se acepten, tal y como sucedió con el Código de la Familia, todos tipos de ideologías políticas, estamos condenados al fracaso”, afirmó.



Tomando como ejemplo la organización interna de la masonería, en la cual tienen cabida todas las ideologías y maneras de pensar, el V.H. Stive Ocaña expresó que “es por eso que debemos y estamos llamados a trabajar para que así ocurra en la sociedad civil; hemos de buscar la vía para incidir y perseverar, porque se le conceda espacio cívico a todas las corrientes de pensamiento”, indicó.

En cifras revelada en el 2017 por la Gran Logia de Cuba, se contabilizaban en Cuba 27.200 masones, repartidos en 320 logias, una en cada municipio del país.



El Gran Orador exhortó a los miembros de las logias masónicas en Cuba a “revisar su interior, mirar de cerca nuestros pensamientos y valorar si ‘empastan’ con lo que decimos, nivelar expresión con actitud, entonces, podremos empezar a recuperar los espacios que nos han sido vedados o, de los que nos hemos ausentado”.



“Los miembros de esta institución hablaremos con dignidad cuando así seamos capaces de vivir”, apuntó.

“Y no piensen que ando buscando enfrentamiento con ningún poder, no, para nada. Lo que deseo y pretendo es un entendimiento, que se abran las mentes despojándose de lo que se haya en el pasado en el país para, entre todos, lograr una sociedad verdaderamente justa”, declaró.



El Gran Orador concluyó alegando que lo que desea es una Cuba “Con todos y para el bien de todos”, citando la conocida frase de José Martí, apóstol de la Independencia de Cuba y quien además fuera miembro de la masonería cubana.