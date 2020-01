Marcha de cubanos en Reynosa tuvo buena acogida en la prensa mexicana (VIDEO)

Migrantes cubanos marcharon este domingo en la tarde en la ciudad mexicana de Reynosa en el estado de Tamaulipas para pedir respeto y enviar un mensaje de amor y paz a los gobiernos, en una acción que tuvo muy buena acogida en medios de prensa mexicanos.

La iniciativa sirvió para agradecer el trato de los agentes fronterizos de México y Estados Unidos en la ciudad fronteriza donde hay más de tres mil cubanos en espera de un estatus migratorio regular.

La manifestación fue divulgada en Facebook. El video muestra a los cubanos marchando con tranquilidad, hablando con la prensa sobre la situación en la cual viven y su anhelo de llegar a Estados Unidos.

La Marcha por la Paz tuvo gran acogida en medios de prensa mexicanos como el periódico El Universal, el diario El Mañana y Hoy Tamaulipas.

En declaraciones al diario El Mañana, la doctora Martha Alina Rodríguez Pérez dijo que se fue de Cuba porque el régimen de los Castro persigue a la gente que quiere vivir en libertad.

"Muchos tienen un mensaje erróneo de la migración cubana, no somos como nos pintan, no violamos fronteras, nosotros no atacamos al pueblo de México, nosotros no destruimos parques, no rompemos cercas, no tiramos piedras. Nosotros, sencillamente somos emigrantes pacíficos en busca de un futuro mejor para nosotros y nuestras familias", expresaron los migrantes a El Mañana.

La publicación mexicana VoxPopuli asegura que durante "la caminata a la plaza de la República y el puente internacional Reynosa-Hidalgo iban coreando canciones de paz, lanzando globos y palomas blancas, dando el mensaje que no vienen a romper vallas, ni tampoco a agredir a las autoridades, sino a buscar una mejor vida".

"Aún con los cierres y el blindaje de las autoridades federales en el cruce internacional, recibieron el ramo de rosas blancas y la carta para el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, dándole el agradecimiento de pisar el territorio en busca del asilo político. Caminaron hasta la mediación del puente internacional, con la finalidad de ejercer la misma acción, entregándole a los agentes de Estados Unidos en la revisión de la visa láser, un ramo de flores blancas y una carta para el Presidente del país en mención, Donald Trump", relató VoxPopuli.