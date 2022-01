Manifestante del 11J en Holguín anuncia huelga de hambre (VIDEO)

El prisionero político Yosvanis Rossell García, de 32 años, que fuera detenido por participar en las protestas del 11J en Holguín y se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de cárcel, dio a conocer a la opinión pública que iniciaría una huelga de hambre para llamar la atención sobre el proceso judicial que considera injusto.

“Yo, Yosvanis García, preso político del 11 de julio, me voy a plantar después del juicio para que tengan que tomar una medida justa conmigo. Ya que todo lo que están haciendo es arbitrario, y están violando todos los derechos de nosotros. Yo no he cometido delito. Y me voy a plantar hasta las últimas consecuencias”, advirtió Rossel Medina, según informe emitido el 11 de enero, por la Asamblea de la Resistencia Cubana, organización con sede en Miami, Florida.

El juicio contra Rossel García y otros 20 detenidos por la misma causa, entre ellos 4 menores de edad, se celebró el 10 de enero. Los acusados estaban procesados por los delitos de “sedición, organización y participación en manifestaciones violentas para ‘alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución’, según consta en el acta de instrucción penal.

Como parte de esta protesta cívica Rossel García advirtió que, una vez terminado el juicio, comenzaría su huelga, según dijo su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.

La mujer reiteró que su esposo sólo pedía “Democracia, Patria, Vida y Libertad”, según afirmó en un video publicado en Youtube con el fin de llamar la atención de la prensa internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo, pidiéndoles que divulguen las arbitrariedades que se comenten en los juicios contra los prisioneros políticos en Cuba.

“Mi esposo me acaba de llamar hace cinco minutos para comunicarme que, apenas terminen los juicios se va a plantar en huelga de hambre exigiendo sus derechos que les han sido arrebatados, exigiendo democracia, ‘Patria y Vida’ y libertad para el pueblo de Cuba”, expresó Rodríguez Sánchez.

Keyla Roxana Mulet Calderón de16, Ayan Idalberto Jover Cardoza, Yeral Michel Palacio Román y Ernesto Abelardo Martínez Pérez Román todos de 17 años, son los cuatro menores de edad que serán juzgados en Holguín junto al resto de los detenidos, cuyo rango de edades está entre los 59 y los 16 años.