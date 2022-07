Manifestante del 11J en Ciego de Ávila denuncia amenaza de muerte de autoridad penitenciaria

Una autoridad de la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila aseguró al preso político Humberto Paz Gutiérrez que podría matarlo y no sería castigado por el crimen, reveló el reo a familiares.

“El problema fue con el oficial de guardia, Macías. Yo estaba haciéndole una reclamación respecto al ‘soleador’, porque él dice que es obligatorio, y yo le discutí que es un derecho del recluso. Entonces caemos en esa polémica, me sacó a empujones, me llevó para la celda [de castigo], y en la celda me amenazó de muerte, que él si está loco, que me mataba y que aquí no pasaba nada”, denunció Paz en una grabación telefónica que la familia hizo llegar a Radio Televisión Martí.

En su artículo 4, el Reglamento del Sistema Penitenciario cubano define que “el tratamiento a dispensar a las personas privadas de libertad será de respeto a su integridad física, psíquica y a la dignidad humana, sobre la base de las buenas prácticas en relación con la protección y promoción de sus derechos y garantizar su seguridad”.

Paz Gutiérrez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y desacato a 5 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio en la capital avileña.

“Cuando vino a verme Landy, el director de aquí; que yo le di las quejas sobre lo que había pasado, me contestó, en mi propia cara, que yo soy un chismoso. Después me tiró la mano por arriba y me dijo que todo está bien, y que, [respecto al soleador] me iba a enseñar el reglamento, pero nunca me lo mostró”, relató Paz Gutiérrez en relación con el incidente ocurrido el 13 de julio.

El Reglamento determina que los reos tienen el derecho a acceder de forma permanente “a la información escrita sobre la reglamentación interna del lugar de internamiento, y en especial sobre su situación legal y lo relacionado con los derechos, beneficios, obligaciones y prohibiciones establecidas”.

“Luego vino a verme la fiscal, que viene todos los meses a vernos a nosotros (los presos por el 11J). Le pregunté sobre el ‘soleador’ y me dijo que es un derecho, no una obligación”.

En ese sentido, la normativa contiene dentro del Capítulo III: Derechos y beneficios de los internos, que los presos tienen el derecho de “disfrutar diariamente del ejercicio al aire libre”.

Esta es la segunda prisión de carácter político que cumple el activista: En 2020, Humberto Paz Gutiérrez fue sentenciado a un año de prisión por un supuesto “desacato”.