A un mes de las protestas del #SOSCuba, las madres de los detenidos exigen su libertad

A un mes de las protestas populares que tuvieron lugar por toda Cuba reclamando libertad, entre otras demandas, las madres de los detenidos piden a las autoridades cubanas que sus hijos sean excarcelados ya que, según afirman, lo único que han hecho es expresarse libremente.

Daimaris Herrera vive en Playa Bibijagua, en la Isla de la Juventud, su hijo Loicer Castro, de 30 años, participó en la manifestación del pasado 11 de julio en el parque de Nueva Gerona, ciudad donde reside y desde ese día se encuentra detenido en la unidad policial de la localidad, acusado de desorden público.

“No me lo han dejado ver ni nada y para hablar con él, es cada siete días. Él estaba manifestándose y gritando ‘Abajo la dictadura’, por eso es por lo que lo detienen y sigue ahí detenido, en la PNR de Nueva Gerona”, aseguró Herrera.

La señora explicó que el abogado del caso interpuso un cambio de medida que fue denegado: “Fue una petición para que mi hijo saliera bajo fianza y entonces se la denegaron”.

Herrera hace un pedido por su hijo Loicer, quien se dedicaba a reparar electrodomésticos, pero se graduó como profesor de Educación Física.

"¿Qué más van a investigar si él realmente no ha hecho nada, solamente expresarse, es su derecho, que no está de acuerdo con las cosas, ese es su pensamiento y tienen que respetárselo”, afirmó.

También Silviana Fragoza, desde La Güinera, clama por su hijo Andriu López, de 28 años, quien se encuentra en la prisión Combinado del Este, en La Habana, acusado de desorden público y desacato.

“Yo lo que quisiera es que a mi hijo me lo sacaran de la prisión, que él no hizo nada y desde que se lo llevaban yo no lo he visto a él. Yo estoy como loca, mañana es mi cumpleaños y tengo tremenda tristeza”, confesó.

“No me han enseñado un video, no me han dicho nada de mi hijo, para yo saber por qué mi hijo está preso”, señaló Fragoza.

La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR por sus siglas), alertó en un comunicado que en los juicios sumarios contra manifestantes del levantamiento nacional del 11 de julio los acusados no cuentan con representación legal.

Una denuncia similar ha hecho la organización Human Rights Watch: "Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores. Calles altamente militarizadas. Cientos de manifestantes detenidos. Ya han comenzado a juzgar a varios con procesos sumarios que no permiten derecho a la defensa. Muchos activistas y periodistas bajo prisión domiciliaria".​

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) manifiestó su preocupación por los reportes recibidos sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las jornadas de protesta.

Además de reiterar su condena a las acciones de represión denunciadas durante las manifestaciones, la Relatoría advierte que los reportes que llegan desde la sociedad civil son graves y merecen atención por parte de las autoridades y la comunidad internacional.

“Según la información recibida, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias de particulares, que se habría extendido por varios días. Los hechos denunciados incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero”, informó la Relatoría en un comunicado.