Mujeres de San Antonio de los Baños piden en la Misa del Gallo la liberación de los presos del 11JCuba

Madres, esposas y hermanas de los detenidos del 11 de julio en San Antonio de los Baños, el primero de decenas de pueblos donde miles de personas protagonizaron protestas antigubernamentales el pasado verano, asistieron a la Misa del Gallo en la madrugada del 24 al 25 de diciembre para orar por la libertad de sus seres queridos.

Las familiares de los 16 detenidos de San Antonio de los Baños se reunieron en la Vigilia de Navidad para orar y pedirle a Dios por la liberación de los manifestantes, que llevan más de 6 meses detenidos.

María del Carmen Menéndez, esposa del detenido Yunier Claro de la Guardia, fue una de las asistentes y dijo a Radio Televisión Martí que anhela que Dios interceda por sus familiares.

“Fuimos con la intención de pedirle al Niño Jesús, a pedirle a la Virgen, que al menos cuando termine este año tuviéramos la felicidad de tener a nuestros familiares en casa nuevamente”, aseguró conmovida.

También contó haberle orado a San Antonio Abad, santo de la iglesia, para que abogue por los detenidos.

“Pedirle a él también, que fue testigo de todo eso que pasó ese día, que haga algo por nuestros familiares, que nos ayude”, comentó emocionada.

Por su parte, Maribel Cruz Borrero, madre de Yoan de la Cruz Cruz, detenido por grabar y hacer una directa (Facebook Live) de la manifestación, destacó que asistió a la Iglesia para pedirle a Dios que “ponga su mano” en la situación de los prisioneros.

“Que Dios haga justicia, que Dios, quien lleva el control de todo, ponga su control sobre esos presos que deben ser liberados porque ellos no cometieron ningún crimen, ellos solamente salieron a manifestarse”, afirmó la madre del joven que enfrenta una condena de 8 años de prisión por transmitir en vivo las protestas.



Tanto Menéndez como Cruz Borrero dijeron sentirse emocionadas y con fe de recibir un milagro para sus familiares, pues aseguran que “que ellos no hicieron nada, ellos, lo único que hicieron fue manifestarse, ellos no hicieron nada, no agredieron a nadie, ellos no mataron”.