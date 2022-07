Madre reclama atención médica para su hijo preso por manifestarse el 11J

Enfermo y sin asistencia médica especializada, se encuentra en el penal Melena del Sur, en la provincia de Mayaquebe, Nadir Martín Perdomo, que cumple seis años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en San José de las Lajas, denuncia su madre, Martha Perdomo, que lo visitó el jueves en el penal.



“Cuando yo llegué a la prisión este jueves, ya hacía 13 días que Nadir estaba con fiebre. Desde que lo vi, solamente al mirarlo -uno los conoce, porque son mis hijos- me percaté que algo le pasaba. Está muy bajo de peso, y me dijo que continuaba con mucho cansancio, que no tenía fuerza ni para hablar. Entonces, yo le dije: mijo, tú lo que tienes es, posiblemente, neumonía”, contó Perdomo.



Aunque encontró la manera de enviarle los medicamentos a la prisión, le preocupa la situación que enfrenta su hijo.



“Un proceso viral, simplemente, son cinco o seis días, pero tantos días con fiebre… eso no es normal. Yo estoy muy preocupada por la salud de mi hijo, porque él es un muchacho muy enfermo. Nadir tiene un problema gástrico muy fuerte, son muchos los padecimientos que mi hijo tiene y, por supuesto, estando en un lugar como ese, me preocupo demasiado”, advirtió.



Perdomo se queja de que, además de la falta de medicamentos, a su hijo no le han practicado ni una radiografía.



“Nadir está enfermo en un lugar en condiciones infrahumanas, para que las personas que están presas tengan que enfrentar una neumonía en ese lugar. Los reos se tienen que bañar con agua fría, y Nadir me contó que cuando entran los miembros de la guarnición, estos se quejan del excesivo calor. Ellos, que entran un minuto nada más, son ciento y pico de personas trancados en una barraca. Allí no hay nada, solo tienen los medicamentos que los familiares les llevamos”, detalló.



La mujer tiene preso también a su otro hijo, Jorge Martín Perdomo, sentenciado a ocho años de cárcel por su participación en las protestas populares, y encarcelado en la prisión de Quivicán.



Perdomo responsabiliza a las autoridades penitenciarias, y al Ministerio del Interior, por la integridad física de su hijo.



“Después de esa injusticia tan grande, y después de la monstruosidad tan grande que les han hecho a mis hijos, la otra parte es esa: que, después de eso, esté enfermo, y que no reciba una atención como debe ser. Yo los responsabilizo de lo que le pueda pasar a mi hijo”, concluyó la madre de los dos presos políticos.