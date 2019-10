Madre de niña fallecida tras vacunarse en Cuba lanza campaña en busca de justicia

La madre de la niña fallecida en Cuba tras complicaciones severas a causa de una vacuna lanzó una campaña en redes sociales para exigir justicia y hacer conciencia sobre lo sucedido.

"Muchas personas me están ayudando a hacer una protesta desde las redes, es lo único que se puede hacer ahora", dijo Yaima Caballero en su cuenta de Instagram, desde donde ha lanzado la campaña.

Caballero posteó una foto en la que su pequeña hija Paloma semeja un ángel alado, y pidió a todos los que se solidaricen con su caso que usen la imagen en sus perfiles de redes sociales.

"Esto no es fácil para mí, pero al menos algo, hacer presión por todos lados. Por favor, háganlo por ella, no por mí, cambien sus fotos de perfil de todas sus cuentas y ayúdenme con esa foto de ella. Comencemos por ahí", escribió Caballero,

La cubana tiene casi 3,000 seguidores en Instagram, una cuenta en la que solía postear fotos de su pequeña Paloma Domínguez Caballero y compartir con otras madres de bebés, hasta que sucedió lo peor.

Pero Caballero ha retomado el sentido de su cuenta en la red social con esta campaña, con la que busca que los responsables por la muerte de Paloma no puedan eludir el problema "y para dondequiera que miren sea esta foto la que vean, para ver si les llega a algún lado y hacen algo por nosotros", subrayó.

El Ministerio de Salud Pública, que prometió investigar el caso de Paloma, dijo la semana pasada que su fallecimiento no tuvo que ver con la vacuna contra la parotiditis, la rubéola y el sarampión (PRS) que recibió en el policlínico Enrique Betancourt Neninger, en La Habana, sino "a una cuestión puntual que se está investigando".

Paloma falleció el 9 de octubre "debido a severas complicaciones y una disfunción multiorgánica. Su sistema inmune no respondió como esperábamos", dijo en una declaración oficial el doctor Roberto Álvarez Fumero, jefe nacional del Programa Materno Infantil (PAMI).

"Es decir que al final si fue negligencia del policlínico? Enfermera? Lo digo porque muchos dicen que Cuba no tiene la culpa de nada porque la vacuna es de la India 😤😤😤😤 al final todos sabemos que la culpa no la va a tener nadie, solo aparecerán las causas, pero culpable no creo", escribió Caballero en Instagram.