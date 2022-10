Madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo presenta queja ante el MININT por acoso de carceleros a sus hijos

La madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, encarcelados por su participación en las protestas populares del 11J en San José de las Lajas, presentó una queja oficial ante la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT) por el continuo hostigamiento de los carceleros en contra de sus dos hijos.



Los hermanos, sentenciados por los presuntos delitos de “desordenes públicos”, “desacato” y “atentado”, son acosados constantemente en prisión por órdenes de la Seguridad del Estado, dijo Martha Perdomo este jueves a Radio Martí.



En el caso de Jorge, cibernético de profesión, recluido en el penal de Quivicán, en provincia de Mayabeque, donde cumple una condena de ocho años de cárcel, siguen las provocaciones para que cometa otros delitos, alertó la mujer.

“Jorgito está en el penal de Quivicán, que es de máxima severidad. Le habían puesto una cuchilla debajo del colchón. Él, inicialmente, me dijo que no denunciara, que el trataría de resolver eso. Después, el último mes, cuando fui a la visita, le habían puesto un punzón en un bolsillo del pantalón. Si no es para inculparlo, también puede ser para, sicológicamente, mantenerlo mal”, explicó la madre de los dos manifestantes.



Perdono no se quedó callada.



“Yo le dije que eso había que denunciarlo, y fui a 15 y K, allí realicé la denuncia, y en este momento todo está bajo investigación… Estoy esperando la respuesta de las autoridades cubanas, y sí no prospera, voy a hacer una denuncia superior, en la ONU, donde sea”, aseguró.



Por su parte, Nadir, profesor de idiomas, con seis años de condena, actualmente en el penal de Melena del Sur, tiene serios problemas de salud en medio de las pésimas condiciones de la cárcel. Además, la guarnición del penal usa a reos comunes para para amenazarlo, advirtió su madre.



“Para el padecimiento que tiene Nadir, por su mala absorción, allí lo que tienen disponible son baños turcos, son pésimas las condiciones. Además, en la misma prisión tienen a personas que fueron usadas en su contra, y testificaron en favor de la fiscalía en el juicio”, señaló Perdomo.



La madre de los prisioneros políticos quisiera, al menos, verlos juntos mientras cumplen su condena.



“Yo lo que pido es libertad para ellos, porque es una injusticia, pero bueno, ya que están presos, desgraciadamente, lo que quisiera es que me unieran a Nadir con Jorgito, para yo poder dar un solo viaje. No entiendo por qué mis hijos están separados. Me estoy volviendo loca, la situación económica está muy difícil para ir a dos prisiones”, manifestó.



Detrás de este acoso está el chantaje de la policía política, quienes pretenden callarla para que no denuncie más la situación por la que están pasando sus hijos, aseguró la mujer.



“Me echan la culpa a mí de que mis hijos estén separados por las denuncias que realizo… Ellos dicen que no le van a dar los beneficios que tienen los reclusos porque yo estoy hablando. Yo no creo que la culpa de que Jorge y Nadir estén presos sea mía”, concluyó Perdomo.



Y yo le dejo un recado muy grande a las autoridades, no me voy a callar ante tal injusticia, que ellos tienen la solución en sus manos, que liberen a mis hijos, pero no me voy a callar porque mis hijos están presos injustamente.



Mi familia cambio por completo con el encarcelamiento de mis hijos, es demasiado fuerte, es muy desgastante, pero mientras me quede sangre en mis venas, seguimos luchando por ellos”, afirmó Martha.