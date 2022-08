Madre deja muy claro a las autoridades cubanas que su hijo no va al Servicio Militar (VIDEO)

“Después que me citaron, después que dije que el niño no se va a presentar, que no estoy de acuerdo con este sistema, que no creemos en el Servicio Militar obligatorio, me vuelven a traer otra citación para el niño”, denunció en redes sociales la cubana Raisa Velázquez, madre del menor Josué Menéndez.

No es la primera vez que la madre denuncia esta situación.

En la transmisión en vivo compartida en Facebook por la consultoría jurídica independiente Cubalex, Velázquez, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de Cuba Decide, recordó las controvertidas palabras de Yisel González García, funcionaria cubana ante Naciones Unidas, donde aseguró que el Servicio Militar en Cuba era “voluntario”.



La citación al menor está fechada para el próximo lunes, 22 de agosto, y la mujer dijo que no sabe “cómo hacerles entender (a las autoridades) que no estamos de acuerdo con este sistema”.

Tras reafirmar no estar de acuerdo con la obligatoriedad del Servicio Militar, la mujer asevera que “después de esto que pasó en Matanzas, con tantos niños muertos, menos que menos”, refiriéndose a los jóvenes reclutas sin experiencia que habrían sido puestos en primera línea a combatir el fuego desatado en la Base de Supertanqueros de Matanzas, que duró del 5 al 11 de agosto.

Con el estallido del primer tanque, declararon como desaparecidas a catorce personas, presuntamente bomberos, entre los que estarían varios reclutas del Servicio Militar Activo (SMA), según denuncias de familiares y allegados. La información no ha sido confirmada de manera oficial, ni se ha identificado a los desaparecidos.

“¡Ya está bueno ya! ¡Está bueno ya!”, enfatizó la mujer.



El pasado 24 de junio, Velázquez publicó un post, también en Facebook, anunciando que a su hijo Josué estaban al citarlo para pasar el SMA, y desde entonces advirtió que el menor no asistiría.



La madre compartió entonces el video de la presentación ante la ONU de González García y expresó: “Madres cubanas, no sé ustedes, ya yo dije mi última palabra”.



La semana pasada, el diario digital independiente 14ymedio hizo públicas en su cuenta de Twitter las imágenes de los jóvenes reclutas del SMA que familiares aseguran forman parte de los 14 desaparecidos en el incendio de la base de almacenamiento de combustible de la zona industrial de Matanzas.

Mientras, activistas y otros miembros de la sociedad civil cubana usan la etiqueta #NoAlServicioMilitarObligatorio en una campaña en redes sociales y lanzan una petición en la plataforma Change.org que busca firmas para exigir al gobierno de la isla el fin del Servicio Militar Activo (SMA) con carácter obligatorio.

Hasta el momento de redactar esta nota, la petición sobrepasaba las 3 mil firmas.