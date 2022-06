México detiene a 366 migrantes, incluidos cubanos, que viajaban hacinados en un camión

La activista Saily González fue liberada en la noche del jueves, tras varias horas de detención en la Unidad de Instrucción Penal de Santa Clara, a donde había sido citada con anterioridad.



González dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio policial fue amenazada con ser procesada bajo los cargos de desacato a la máxima autoridad e instigación a delinquir.



“Recibí una citación vía teléfono para estar ayer, a las ocho de la mañana, en la oficina de la Instrucción Penal, estas oficinas donde por lo general me citan, que quedan en las afueras de la ciudad, supuestamente, porque iban a hablar del archivo de mi caso de “actividad económica ilícita”, un caso que tengo abierto desde el 9 de noviembre”, relata González.



La exitosa empresaria independiente explica a Radio Martí que la existencia de ese expediente se debe a que la policía política “tenía toda la intención de que quedara como el motivo por el cual me apresarían si yo participaba en la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre (de 2021) y que ellos lo han estado utilizando para justificar estos largos interrogatorios”.



“El de ayer, fue un interrogatorio donde me amenaza, por ejemplo, con

(acusarme) de ‘desacato a la máxima autoridad’ por imágenes que he estado compartiendo en mis redes sociales de Ricky Castillo, que a mí me parecen una genialidad, y son algunos dirigentes con cuerpos de animales refiriéndose al libro Rebelión en la Granja”, apuntó.

“Me amenazan con ‘instigación a delinquir’ porque, para ellos, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, mis directas, todo… ayer incluso salieron y le dijeron a mi madre que me iban a dejar ahí, luego, pues me liberan, me mandan en una patrulla para mi casa, para que yo llegue a mi barrio en una patrulla y la gente diga ‘pero mira, a ella la traen en una patrulla”, comentó la activista, quien añadió:



“Finalmente, pues me liberaron yo creo más que nada que gracias a la presión ejercida por la sociedad civil dentro de Cuba y también fuera de Cuba y también a algunas organizaciones internacionales, como por ejemplo Amnistía Internacional, que Erika Guevara tuiteó también diciendo como que estaba al tanto de mi situación. Creo que esa presión a ellos por el momento pues les sigue siendo fuerte”, concluyó.



La influencer y activista Saily González Velázquez ha sido detenida, multada, amenazada en múltiples ocasiones por las fuerzas represivas del régimen. Recientemente, uno de los represores que la siguen a todas partes llegó a maltratarla físicamente en plena calle y ante testigos.



González Velázquez fue una de las integrantes de la sociedad civil independiente cubana invitada a la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos, pero el régimen le impidió viajar a la reunión.