México crea un sistema exclusivo para las visas de los cubanos

La Embajada de México en Cuba anunció la creación del sistema "Citas-Cuba" para los trámites del consulado en La Habana, que otorgaría a los interesados la certeza de acceder a un turno para ser atendidos en la sede diplomática.

El sistema que se empleaba para solicitar las citas había sido criticado en innumerables ocasiones porque las oportunidades publicadas quincenalmente en la página web se agotaban rápidamente por la gran demanda. También hubo denuncias de que estas citas se vendían de manera ilegal.

"En el mercado negro, las citas para visas alcanzan valores de hasta 1600 CUC", aseguraba un reporte publicado en noviembre por ADN Cuba.

México ha aclarado, sin embargo, que agendar una cita es un proceso "totalmente gratuito" y que "una cita no es garantía del otorgamiento de visa".

También ha alertado: "No se deje engañar por supuestos tramitadores que busquen cobrar por algún tipo de servicio o garantizar la expedición de visa mediante algún cobro (...) No se deje sorprender, la Embajada de México no tiene relación o acuerdo con establecimientos o personas que le atiendan en la calle y le cobren a cambio de asistencia sobre los servicios consulares que se proporcionan en nuestras oficinas".

En una gráfica publicada ahora en el sitio web de la embajada se establece que el nuevo proceso requiere ingresar al portal y registrar los datos del pasaporte, elegir el tipo de trámite. Luego responderán con la información de un turno electrónico para la cita, que será notificada vía correo electrónico.

El día indicado los solicitantes deben acudir al consulado con la información requerida.

Se desconoce si con el nuevo proceso cambiarán los costos del trámite de visa, que hasta el momento son de 40 CUC y se pagan el día de la cita, directamente en las instalaciones de la Sección Consular de la Embajada de México en Cuba.