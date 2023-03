Médicos y pacientes revelan precariedad del sistema nacional de Salud en Cuba

Médicos y pacientes en Cuba describieron el desplome del sistema nacional de salud en la isla, en entrevistas concedidas a Radio Televisión Martí.

"La crisis por la que transita el sistema nacional de Salud es muy profunda, parece no tener fin. La carencia de medicamentos, de insumos de todo tipo, el deterioro de las instalaciones de salud, tanto en la atención primaria como en la red hospitalaria, la falta de personal calificado, de personal médico, paramédico, de especialistas específicos se incrementa en todos los órdenes", explicó el doctor Eduardo Cardet, desde Velasco, Holguín.

Eldris González Pozo estuvo hospitalizado hasta el lunes en la sala de Cardiología del hospital provincial Saturnino Lora, en la ciudad de Santiago de Cuba.

En el centro hospitalario “no hay medicamentos, no hay sueros, no hay bisturí, no hay esparadrapo y no hay comida. Solamente funcionaba una sola taza de baño y el lavabo para lavarte la boca solo estaba uno solo en servicio y tupido".

"Una sala provincial de Cardiología en esas condiciones, es inconcebible, es vergonzoso”, enfatizó González Pozo.

El doctor Roberto Serrano, que ejerce como médico en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, explicó que la grave falta de medicamentos hace pensar que la isla "es un país más en estado de guerra”.

“Yo ayer fui a buscar un agua para inyección para una penicilina que pude conseguir y no había en la farmacia, una cosa tan sencilla como esa, y todos los medicamentos están en falta. En los hospitales no hay absolutamente nada y muchas veces hay que reprogramar cirugías de urgencia hasta que el familiar logre conseguir lo necesario para hacerla, es terrible", afirmó.

Julio Cesar Góngora dijo desde la ciudad de Pinar del Río que se sometió a una cirugía para extirpar la vejiga y que sigue padeciendo las secuelas de ese procedimiento sin tener los recursos necesarios.

“La situación es crítica con respecto a los medicamentos, en los hospitales no hay nada, no hay tampoco material de cura y no me dan siquiera alguna solución antiséptica”, afirmó.

En la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora, señaló que en los hospitales para curar un paciente "apenas hay alcohol y yodo, tampoco hay sondas, apenas jeringuillas. Hay un déficit muy grande de camillas y sillas de ruedas para los pacientes que llegan con alguna afección motora".

Varias patologías están siendo tratadas con el mismo antibiótico, el rocephin, que en ocaciones no es el apropiado, advirtió el médico.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el de Miguel Díaz-Canel han acordado la contratación de otro lote de 600 médicos cubanos para trabajar en México, según anunció el martes el gobierno del país azteca.



El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dijo durante la conferencia presidencial matutina que la nueva brigada de doctores se sumará al contingente inicial de 610 que comenzaron a llegar al país desde mediados del año pasado.

Los elogios de la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, en entrevista con la revista SEMANA, a la exportación de servicios médicos cubanos han recibido numerosas críticas, entre ellas la de la enfermera cubana Arisleydi López, quien calificó como “esclavos del régimen castrista”, a los médicos que como ella han laborado en el exterior.



En el programa La Noche de NTN24 criticó a la funcionaria colombiana: “Es muy bonito hablar de revolución con la barriga llena detrás de un buró. Hay que quitarse el traje de vicepresidenta y ponerse en los zapatos de nosotros y cumplir una misión como la que hemos cumplido en diferentes lugares del mundo bajo el régimen castrista”.

“El régimen de Cuba vende una misión solidaria y cobra millones de dólares para esclavizar a los médicos de la manera más cruel”, sentenció la cubana.