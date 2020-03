Médicos de Cuba que abandonaron misión se ofrecen a tratar pandemia del coronavirus

Centenares de médicos cubanos que abandonaron la misión del régimen en Brasil están ofreciendo sus servicios para colaborar en aquellos países afectados por coronavirus.

Se calcula que son 1,500 los galenos cubanos que hoy se hacen llamar médicos libres, “sin ataduras a ningún gobierno".

“Somos libres y como tal no tenemos que pedirle permiso a nadie para ayudar en estos momentos que el mundo necesita de nosotros”, dijo a Radio Televisión Martí desde Brasilia, Eduardo Alonso, cirujano con más de 20 años experiencia y gestor de la iniciativa.

El ofrecimiento se da a conocer luego de que las autoridades del norte de Italia han pedido a La Habana los servicios de médicos de la isla para enfrentar el coronavirus en ese país con decenas de miles de casos reportados y más de mil muertos.

“En el día de hoy estamos haciendo entrega de una carta a nombre de los galenos cubanos en la mayoría de las embajadas en Brasil”, dijo Herrera.

"En la actual situación que enfrenta el mundo con la pandemia del COVID-19 estamos dispuestos a ofrecer nuestra colaboración y experiencia en el tratamiento de epidemias", asegura la nota de los doctores cubanos.

En la misiva, los médicos puntualizan que se enuentran en Brasil con estatus migratorio legal al tiempo que agradecen al gobierno brasileño por haberlos recibido.



“Estamos brindando nuestra colaboración como médicos independientes del gobierno cubano, a todo país que se encuentre sufriendo cualquier situación en la que requiera de la actuación de profesionales de la salud comprometidos y formados por los principios hipocráticos de beneficencia, no maleficencia y la regla de confidencialidad”, refiere el documento.



“Estaríamos trabajando por un salario digno, exponiendo nuestras vidas a riesgos, y eso no tiene precio. No es justo estar atado a un sistema que te utiliza para sus propios objetivos, que no valoriza la vida de su fuerza de trabajo”, expresó Yordanis Pérez, Médico General Integral, radicado en Paraiba.

El secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, João Gabbardo, dijo en una entrevista con Jornal GloboNews que convocarán a los médicos cubanos que participaron en el programa Mais Médicos para ayudar a controlar la epidemia del coronavirus.

Pero la doctora Anidys Carrandi, muestra pesimismo porque antes el gobierno de Brasil ha hecho anuncios similares sin ningún resultado.



“ Infelizmente los reporteros y la prensa en general no tienen el poder de ayudarnos hasta ahora no han conseguido nada. Estamos organizados, sí; tenemos base de datos confeccionadas, sí. Necesitamos trabajar en nuestras profesiones y la nueva epidemia hace parte de nuestro trabajo del cual estamos impedidos de ejercer como si el conocimiento médico perteneciera a un país o entidad determinada”, dijo la especialista en Medicina Familiar graduada en 1997 y radicada en Minas Gerais.

En la misiva entregada en la sedes diplomáticas, los galenos cubanos recuerdan que con la ruptura de la colaboración médica entre Cuba y Brasil (Mais Médicos) los cubanos decidieron quedarse en Brasil para trabajar fuera de los contratos que ajusta el gobierno cubano con otros países, donde menos del 30% del salario es para el médico y la otra parte tiene que ser entregada para los dirigentes cubanos.

“Estamos viendo que muchos países están pidiendo médicos al gobierno de Cuba, lo que mantiene a esa dictadura mediante el trabajo esclavo”, expresó desde Bahía, la doctora Kirita Castellanos, especialista en Medicina General Integral con 12 años de experiencia.