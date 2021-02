Médico cubano revela la precaria situación del sistema de salud en la "potencia médica" (VIDEO)

El doctor Johan Pérez Leyva, quien ejerce en el Consultorio Médico #38, en la ciudad de Las Tunas, criticó la situación que enfrenta el sistema de salud cubano y a las autoridades que aún se vanaglorian de que Cuba es una potencia médica.

“No hay medicamentos de ningún tipo, ni suplementos. Algo tan simple como una torunda de gaza, una jeringuilla, una dipirona en ámpula, no hay de nada. A los policlínicos llegan pacientes con patologías, con afecciones y no hay con qué tratarlos. Las ámpulas de dipirona, que eran algo tan común, no hay: Si acaso aparecen en la guardia 10 ampollas se dejan solo para casos especiales, para niños o embarazadas, y el resto de la población no tiene acceso a esos medicamentos”, estalló el galeno en conversación con Radio Televisión Martí.

Por todo el país, hospitales, farmacias y pacientes están enfrentando una crisis cada vez mayor del suministro de fármacos para afecciones cardíacas, para el control de la diabetes, quimioterapias para tratar el cáncer, sedativos, anestésicos.

“En las farmacias no puedes comprar remedios elementales como un ibuprofeno, un antiinflamatorio, una aspirina. No hay antibióticos de ningún tipo en ninguna parte: en los hospitales hay que hacer discusiones para poder poner antibiótico a un paciente, es una situación muy precaria", dijo el doctor Pérez Leyva y agregó:

“No están haciendo Rayos X para la población; no están haciendo complementarios, análisis de laboratorio porque no hay reactivos. No se están haciendo biopsias porque no hay láminas; no están operando porque no hay anestesia. Los guantes que estamos usando son reutilizados y los volvemos a usar cinco, seis, siete, diez veces hasta que se rompan. No hay ambulancias, ni gasolina para las que existen. Han fallecidos pacientes en el Cuerpo de Guardia por tardanza de las ambulancias”, recalcó.

"¿También es culpa del bloqueo que el secretario del partido y el presidente del gobierno no se bajen de sus carros y los enfermos tengan que venir al hospital en guagua o camión particular?", se preguntó en video en Facebook.

El médico de familia denunció, que este jueves, debido a sus comentarios en redes sociales, agentes de la Seguridad del Estado, vestidos de civil permananecían apostados en las esquinas de su consultorio.

“Me asedian porque a pesar de lo que estamos pasando, hay que ponerse de pie y decir ¡Viva Fidel! Y yo no voy a seguir ocultando que nos presionan para inventar en la zona de cargo,inventar indicadores, inventar pacientes, inventar documentos, por mantener una imagen frente al mundo que no existe. Como yo me paro y digo lo que piensoy llega a tantas personas porque mi sentir es el de más de medio país. Entonces me asedian porque quieren que me calle, porque quieren que mantenga mi posición de sumiso”.

Ya antes fue citado por el cuerpo represivo y cuestionado por la directora del policlínico Gustavo Alderegía donde también labora, por sus denuncias sobre la falta de alimentos y medicamentos, y la mala atención a las personas con discapacidades.

