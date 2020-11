Médico detenido por la Seguridad lanza mensaje a la cúpula gobernante: "Este país les queda grande" (VIDEO)

El médico cubano Manuel Guerra denunció en sus redes sociales que fue arrestado por agentes de la Seguridad del Estado y sacado de su domicilio sin vestirse.

En una conexión directa de Facebook el galeno que ha acusado abiertamente al régimen cubano explicó que fue detenido sin orden judicial alguna.

"Me parece que me matan a un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar" J.M. Es denigrante ver la actual situación de mi tierra, se llenan de osadía para venir a ultrajar la privacidad en la morada de los inocentes y no son capaces de tener un acto de valentía real, yo no soy enemigo de mi Patria, solo quiero el bien para ella y los que la habitan, el enemigo no es el imperialismo yanqui? Porqué no se llenan de la valentía que presumen y los sacan de la base naval de Guantánamo? Ah no, es más fácil ir a sacar a un médico de su domicilio solo por publicar en las redes su punto de vista. COBARDES DOBLE MORAL. AY DEL QUE SE LE OCURRA PAGAR UNA MULTA POR PROPAGACIÓN DE EPIDEMIA, LOS ARBITRARIOS ESBIRROS QUE ME SACARON EN CONTRA DE MI VOLUNTAD DE MI HOGAR NI SIQUIERA ME PERMITIERON COGER EL MÍO, NO ME PERMITIERON VESTIRME, NI DESAYUNAR, NI CEPILLARME LOS DIENTES, NO ME BRINDARON NI SIQUIERA AGUA... ESTE PAÍS LES QUEDA GRANDE... VIVA CUBA LIBRE", escribió en Facebook.

El doctor Manuel Guerra era trabajador del Hospital Municipal Nicodemus Regalado en el municipio Calixto García, de Holguín.

El médico de la sala de Ginecología y Obstetricia del centro de salud de Buenaventura llama sin tapujos al actual gobierno como una dictadura corrupta, regida por una constitución "nefasta".