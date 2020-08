Lukashenko rechaza nuevas elecciones en Bielorrusia: “Ni muerto lo permitiré”

La escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015, en entrevista con el periodista Yuri Drakajrust, del Servicio Bielorruso de Radio Libertad, explicó la situación política actual en el país, su punto de vista sobre las protestas, el rol de la mujer y hizo un llamado al mandatario Alexander Lukashenko para que abandone el poder.

Svetlana Alexiévich, es la más afamada periodista, escritora y ensayista de Bielorrusia. Nació en Ucrania, de padre bielorruso y madre ucraniana. Toda su obra literaria la ha escrito en ruso. El libro Voces de Chernóbil fue la inspiración para llevar a la pantalla la exitosa miniserie de HBO.

En mi opinión, las autoridades le han declarado la guerra a su pueblo. Veo que la sociedad se está radicalizando ante nuestros ojos. Porque la forma en que se comporta la policía antidisturbios, que ni siquiera podíamos imaginarlo. Vimos cómo sucedió en otros países, pero qué pasa aquí cuando disparan a un auto, donde hay un niño pequeño, y yace cubierto de sangre, cuando golpean a una embarazada, estrangulan a los detenidos con las rodillas - como contra lo que se rebeló la población afroamericana en Estados Unidos.

Y hoy simplemente agarran a la gente, la agarran en la calle. Los detenidos están encerrados en gimnasios sin comida ni agua. Y lo más importante, la gente es absolutamente pacífica. Hoy [en la protesta] hubo una acción solidaria de mujeres que pidieron saber la verdad sobre las elecciones, no maten a nuestros hombres. Solo tenían dos requisitos. Llevaban flores, rezaban en la Llama Eterna. Y cuando comenzaron a dispersarse, cuando eran menos, fueron atacados por la policía antidisturbios. Ni siquiera hablo de lo que pasa por la noche. Es solo una acción militar.

¿Está la gente segura de que Lukashenko perdió las elecciones ante Svetlana Tijanovskaya?

Absolutamente seguro. Y sé de dónde viene esta confianza. Nadie a su alrededor ve a los que amarían a Lukashenko, a los que lo defienden, como defendieron antes. ¡¿Y cómo, después de todo lo que pasa en nuestras calles, puedes creer en esta persona?! Hay rumores (dijo Anatoly Lebedko, probablemente tiene información verificada) de que hay muchas unidades OMON (tropas especiales de la policía) rusas aquí. Entonces, ¿a quién le encantará? ¿Quién puede amar esto? Además, los bielorrusos enfatizan constantemente que somos gente pacífica, no queremos matar a nadie, no queremos golpear a nadie. Y aquí la rabia casi inhumana y satánica con la que opera OMON en nuestro país, me cuesta creer que este sea el OMON bielorruso. Me parece que los muchachos bielorrusos no podrían golpear así a sus madres y hermanas. Esto de alguna manera es poco realista. En pueblos pequeños donde todos se conocen, OMON se niega a golpear a la gente. Su gente no quiere golpear a su gente. Y luego está sucediendo algo irreal.

- ¿Cómo valora la salida de Svetlana Tijanovskaya de Bielorrusia a Lituania?

Estoy de acuerdo con la opinión de muchos de que Tijanovskaya hizo su trabajo. Ella fue y sigue siendo un símbolo de sed de cambio, sed de nueva vida, sed de honestidad, abnegación por la gente y su esposo. Después de todo, el hombre no es omnipotente. Ella hizo lo que pudo. No puedo decir nada malo de ella. Ahora que los hombres pasen a primer plano. Ya en el Comité de Salvación Nacional, la élite debe reunirse, la sociedad debe unirse a la lucha, y no solo estas tres pequeñas mujeres.

Las tres son hermosas, cada uno a su manera, y Veronika Tsepkalo, Maria Kolesnikova y Svetlana Tijanovskaya. María todavía está en el puesto. Pero si los niños necesitan ser sacrificados, y sé cómo nuestros órganos pueden actuar e intimidar, entonces no es sorprendente que dos mujeres, Svetlana y Veronica, se apartaran por un tiempo. Pero creo que volverán.

- ¿Podrías asumir el papel de mediador?

¿Intermediario entre quién y quién?

-¿ los que ahora están en conflicto?.

Si fuera más joven y no estuviera enferma, probablemente. Incluso ahora ayudaré con todas mis fuerzas, pero para liderar el movimiento ya no tengo fuerza física y moral.

- ¿Qué le gustaría decirles a las personas que participaron en las acciones de protesta y, tal vez, volverán a salir?

Les estoy agradecida por mantener nuestra dignidad. Me enamoré de mi gente durante las últimas semanas. Estas son personas completamente diferentes, en estas personas hay una fuerza completamente diferente. Solía tener algo de decepción, ahora no. Solo quiero decir que necesitamos estar más organizados y que la lucha también encontrará líderes. De lo contrario, todos decidieron que estas chicas [ellas mismas] harían todo. Y es una pena que no hubiera ningún equipo a su alrededor.

- ¿Qué le gustaría decirle a Alexander Lukashenko?

Me gustaría decir lo mismo que la periodista Svetlana Kalinkina dijo bellamente: "¡Vete bellamente! .." Pero no va a funcionar, ya la sangre [se ha derramado]. ¡Vete antes de que sea demasiado tarde, antes de que sumerjas a la gente en un terrible abismo, en el abismo de la guerra civil! ¡Vete! Nadie quiere a Maidan, nadie quiere sangre. Solo tú quieres poder. Y es su deseo de poder lo que requiere sangre.